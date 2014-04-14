Как лечить ячмень на веке глаза

Ячмень эстетически очень неприятное заболевание, поэтому многие люди, а в особенности девушки, очень переживают по поводу ячменя и пытаются избавиться от него как можно быстрее. Это и понятно: лицо и глаза невозможно закрыть от любопытствующих знакомых, а работать и учиться как-то нужно. К счастью, выбор средств от ячменя достаточно обширен, пишет Lady.tochka.net.

1. Йод, спирт и зеленка. Можно использовать эти нехитрые средства для прижигания ячменя. Только следует это сделать сразу же после того, как вы заметили припухлость. После этого, как правило, опухоль проходит и больше не тревожит человека.

2. Лекарственные препараты. Намазывать веко нужно предельно осторожно. В процессе нельзя притрагиваться к самому глазу – следует ограничиться только опухшим участком.

3. Ноготки и ромашка. Из отваров этих цветов можно сделать компресс и прижимать его к глазу на три минуты несколько раз в сутки. Главное – не переусердствовать. Трех раз будет достаточно.

4. Антибактериальная мазь. Данное средство от ячменя на глазу замечательно помогает бороться с болезнью, ведь она возникает, как правило, из-за бактерий. Особенно популярна у покупателей эритромициновая мазь. Также многие отдают предпочтение гидрокортизоновой. Хороший эффект приносит тетрациклиновая мазь, но пользоваться ей нужно очень аккуратно: следует нанести ее на аппликатор и прижимать к пораженному участку, соблюдая все необходимые правила. Нужно понимать, что перечисленные препараты оказывают очень сильное воздействие на организм, и будет лучше, если вы посоветуетесь с врачом, который расскажет вам, как их правильно применять.

5. Антибактериальные капли для глаз. Ими необходимо пользоваться согласно правилам. Результат не заставит себя долго ждать, ведь данные капли отлично борются с микробами.

6. Физиотерапевтические процедуры. Врач может посоветовать вам ультравысокочастотную терапию либо прогревание сухим теплом, но одновременно вы будете принимать таблетки.