Олега Мусия предлагают освободить от должности министра здравоохранения
15:36, 11 апреля 2014Страна
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В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект Постановления
Внефракционные народные депутаты Роман Стаднийчук и Анжелика Лабунская зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект Постановления об освобождении Олега Мусия от выполнения обязанностей министра здравоохранения Украины (№4688).
Об этом говорится на сайте парламента.
В то же время, текст проекта Постановления еще отсутствует.
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