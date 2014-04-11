Олега Мусия предлагают освободить от должности министра здравоохранения

Внефракционные народные депутаты Роман Стаднийчук и Анжелика Лабунская зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект Постановления об освобождении Олега Мусия от выполнения обязанностей министра здравоохранения Украины (№4688).

Об этом говорится на сайте парламента.

В то же время, текст проекта Постановления еще отсутствует.