Олега Мусия предлагают освободить от должности министра здравоохранения

15:36, 11 апреля 2014
Страна
3

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект Постановления

Внефракционные народные депутаты Роман Стаднийчук и Анжелика Лабунская зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект Постановления об освобождении Олега Мусия от выполнения обязанностей министра здравоохранения Украины (№4688).

Об этом говорится на сайте парламента.

В то же время, текст проекта Постановления еще отсутствует.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter