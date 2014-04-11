Погода на выходные: заморозки и мокрый снег

Температура воздуха будет невысокой, это - влияние воздушной массы северного происхождения, сообщает Opogode.ua.

На западе и на северо-востоке также возможные заморозки на почве и местами в воздухе 0-3 градуса. Днем 12 апреля температура воздуха ожидается +5 +12 градусов, на Вербное воскресенье, 13 апреля, в Украине потеплеет на 3-7 градусов.

В западной части временами пройдут дожди, в горах местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0 +6 градусов, местами 0-2 мороза, днем +6 +12, 13 апреля до +10 +16 градусов.

В северных областях 12 апреля местами небольшие дожди, 13 апреля преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 0 +5, местами 0-2 мороза, днем 12 апреля +8 +13 градусов, 13квитня +10 +16.

В центральных областях - местами дождь. Температура воздуха ночью +4 +9 , днем +8 +13 градусов, 13 апреля +11 +17.

На востоке 12 апреля преимущественно без осадков, 13 местами дожди. Температура воздуха ночью +3 +8, в Харьковской и Луганской областях 12 апреля 0-2 мороза, днем +8 +13 градусов.

На юге пройдут дожди. Температура воздуха ночью +5 +11, днем 12 апреля +7 +14 градусов, 13 апреля потеплеет до +10 +16 градусов.

В Киеве без осадков, лишь местами 12 апреля небольшой дождь. Температура воздуха ночью +5 +7, днем 12 апреля +10 +12 градусов, 13 апреля +13 +15 градусов.

Ветер ожидается в Украине юго - восточный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с.