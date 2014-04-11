Симптомы аритмии - перебои, нарушение ритма, замирание сердца, резкое хаотическое сердцебиение. Многие виды аритмии не представляют угрозы для жизнедеятельности человека, но вначале обратите внимание на состояние нервной системы. Она может возникнуть при заболевании центральной и вегетативной нервной системы.

Появлению сердцебиения способствуют изменения возбудимости нервного аппарата, регулирующего деятельность сердца. Это может быть результатом большой физической нагрузки, волнения, высокой температуры воздуха, действия табака, алкоголя, кофе, чая, но может возникнуть при заболевании сердечно-сосудистой системы, при общих неврозах в климактерическом периоде.

При всех сердечных болезнях (кроме порока) полезен цветочный мед, особенно гречишный — по 1 чайной или столовой ложке.

Творог и овсяная или пшенная каши должны быть ежедневно в системе питания, а также орехи, изюм, курага, сыр, чеснок, мускатный орех как пряность.

При мерцательной аритмии и тахикардии следует использовать 10%-ную настойку цветков или плодов боярышника, ландыша, адониса, календулы, мяты, корней валерианы. В чай полезно заваривать мелиссу, листья и корни земляники, побеги и листья голубики, соцветия аптечной ромашки. Как пряность чаще используйте семена тмина, фенхеля, укропа.

Если аритмия сопровождается отеками, пейте отвар листа березы или спорыша, петрушки, хвоща — по 1/2 стакана 2 раза в день. Снять приступы стенокардии поможет ванна с валерианой (1 стакан корней на ванну). В пищу полезно употреблять редьку, репу, крыжовник, барбарис, калину.

При замедленном сердечном ритме полезно пить 20%-ную настойку или отвар сосновых, пихтовых веток. Хорошим сердечным средством является порошок корня ластовеня (0,5 г 1 раз в день).