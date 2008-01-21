Медики ожидают пика заболеваемости гриппом

Заместитель главного государственного санитарного врача Людмила МУХАРСКАЯ отмечает, что пик заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Украине будет наблюдаться через 2-3 недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции.

«Я думаю, что 2-3 недели - и мы увидим пик заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями», - сказала она.

По словам Л.МУХАРСКОЙ, на сегодня уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ находится в пределах сезонных уровней, присущих предыдущим годам.

По ее словам, эпидемиологический порог ни в одном регионе пока еще не преодолен.