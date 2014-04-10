Специалисты из Канады предлагают помощь в реформировании украинской медицины.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, об этом говорилось в ходе встречи министра Минзрава Олега Мусия и представителей украинской общины в Канаде.

Директор по гуманитарным инициативам Мирового конгресса украинцев Ульяна Супрун заверила в готовности оказать необходимую помощь в управленческой сфере и использовании опыта Канады в реформировании медицины.

«Безусловно, мы готовы оказать всестороннюю помощь своим историческим землякам, и она будет основываться в практической плоскости. Например, бесплатно провести протезирование пострадавшим с разных сторон конфликта на базе Института травматологии и ортопедии. Также можем взять на полугодовую стажировку в Канаду двух хирургов-интернов, которые владеют английским языком. Но для этого нам нужна техническая поддержка Минздрава Украины в определенные персоналий для этих мероприятий», - сказала Супрун.

Представители украинской общины также подчеркнули, что готовы помогать в ряде проектов для украинских врачей, в частности, тренингах для бригад экстренной медицинской помощи, обмене опытом в проведении уникальных и сложных оперативных вмешательств, в физической реабилитации пациентов и работе семейных врачей, особенно в профилактике заболеваний.

Мусий отметил, что в Украине будет создана совершенно новая система здравоохранения, которая направлена именно на помощь общине и на построение цивилизованных отношений как между врачами, так и пациентами.

«Канадские украинцы были одними из первых, кто присоединился к помощи пострадавшим и волонтерам-медикам во время беспорядков на Майдане и помагают сейчас в реабилитации этих больных. Также надеюсь на вашу поддержку и в подготовке специалистов различного профиля, внедрении тренинговых программ по психологической и физической реабилитации пациентов, использование телемедицины», - сказал Мусий.