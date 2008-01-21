Употребление кофе удваивает риск выкидыша

Американские ученые установили, что употребление двух и более чашек кофе в день во время беременности в два раза увеличивает риск выкидыша, сообщает American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Согласно данным ученых, обнародованным в американском журнале акушерства и гинекологии, риск выкидыша увеличивается в два раза, если женщина ежедневно потребляет 200 мг кофеина.

По их мнению, женщины должны полностью отказываться от кофеина в первые три месяца после зачатия, и, по возможности, на протяжении всей беременности.

Ученые утверждают, что доза в 200 мг кофеина равняется трем чашкам вареного кофе, четырем чашкам растворимого кофе, шести чашкам чая, или восьми банкам содержащих кофеин напитков.

Представитель британского Королевского колледжа акушеров и гинекологов Пэт О`Брайен считает, что в первые 12 недель беременности разумнее всего вовсе отказаться от употребления содержащих кофеин продуктов, так как плод в этот период очень уязвим и именно в этот период происходит большинство выкидышей.

Ученые провели исследование, в котором принимали участие 1063 женщины. Все участницы на протяжении беременности продолжали пить привычный для них объем кофе. Наблюдение за участницами велось вплоть до 20 недели беременности, и за этот период у 172 женщин произошел выкидыш.

Проанализировав имеющиеся данные, руководитель исследования Де-Кун Ли совместно с коллегами выяснил, что у беременных, которые регулярно употребляли 200 и более милиграммов кофеина выкидыш случался в два раза чаще, чем у женщин, избегавших его.

По мнению Ли, неблагоприятный эффект кофеина объясняется его влиянием на метаболизм плода, а также это вещество может снижать кровоток в плаценте, что вредит будущему ребенку.

"Главная идея этого исследования - в том, что женщинам стоит задуматься о полном отказе от кофеина на время беременности", - сказал Ли.

Напомним, что ранее американские ученые установили, что люди, которые в больших количествах пьют кофе и чай, реже заболевают раком почки.

Корреспондент.net