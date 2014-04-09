В Украине сокращают 12 тысяч соцработников: кризисные семьи останутся без помощи

Общественные организации призывают Кабинет министров Украины отменить решение о сокращении финансирования социальных работников.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было обнародовано на пресс-конференции с участием представительства международной организации «Право на здоровье» в Украине, благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», международной благотворительной организации «Партнерство «Каждому ребенку», фонда «СОС Детские городки Украина», всеукраинской общественной организации «Лига социальных работников Украины».

Как заявили участники, решение о сокращении финансирования 12 тыс. специалистов по социальной работе приведет к разрушению проевропейской системы социальной помощи семьи, а сотни тысяч украинских семей останутся без помощи, в которой они особо нуждаются в это время.

Представители общественности отметили, что специалисты по социальной работе сконцентрированы, в первую очередь, на помощи детям, которые воспитываются в кризисных семьях, но также они предоставляют помощь пенсионерам, людям с инвалидностью, женщинам, которые сталкиваются с насилием в семье, молодежи, которая выходит из интернатов, предоставляют консультации по другим вопросам, например, относительно получения социальных выплат, оформления документов. Каждый специалист социальной работы покрывает своей ответственностью 2 тыс. населения в сельской местности и 6 тыс. в городах.

Институт специалиста по социальной работе в общине был введен в 2012 году по инициативе общественных и благотворительных организаций. Это стало знаковым событием в развитии услуг на базе общины, поскольку впервые за годы независимости эти услуги стали доступны в сельских общинах. Это также полностью отвечало стандартам Евросоюза и лучшему мировому опыту, где исповедуется принцип децентрализации – решение вопросов в территориальных общинах и деинституализации, когда работа ведется в семьях, а не в специальных заведениях. Из 80 тыс. детей, которые воспитываются в интернатах, сиротами являются менее 20%. Подавляющее большинство - 80% - это «домашние дети», которые попали в интернаты из-за кризисных явлений в семье – бедность, безработица, алкоголизм. Задача специалистов по социальной работе – выявлять и предупреждать эти явления заблаговременно.

По словам председателя представительства организации «Право на здоровье» Галины Скипальской, это решение отдаляет Украину от Европы и противоречит принципам социальной политики Евросоюза относительно уязвимых семей.

«21 марта Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС (политическую часть – УНИАН). Евросоюз имеет четкие стандарты и принципы по социальной поддержке и помощи уязвимым слоям населения. Принятое решение правительства полностью противоречит этим требованиям ЕС. Судя по всему, в такой бурный и тяжелый период правительственные чиновники просто не успели просчитать его последствия. Но мы надеемся, что после того, как общественность и эксперты продемонстрировали свою консолидированную просьбу, это решение будет отменено», - заявила Скипальская.

Менеджер программы «Сохраним ребенку семью» фонда «Развитие Украины» Ирина Синельник отметила, что на сегодня социальные работники – это единственная в Украине цепь, которая соединяет кризисные семьи с государственными структурами.

«Очень важно сохранить для Украины социальных работников. Соцработники имеют представление о реальном положении вещей в кризисных семьях. Работая «в полях», они знают потребности, трудности, в которые может попасть семья. На примере реализации программы фонда Ахметова «Сохраним ребенку семью», в частности в Донецке, мы можем говорить о десятках семей, которые сохранили детей. Именно благодаря работе социальных работников. Если уволят соцработников у нас не будет связующего звена, особенно в отдаленных районах», - сказала Синельник.

По ее мнению, экономия государственного бюджета в данной ситуации неоправдана. «Социальные работники обходятся государству 308 млн грн, в то же время содержание интернатов – 5,7 млрд грн в год. Государство экономит не там, где нужно», - считает Синельник.