Массаж лица ускоряет процесс регенерации клеток

Подобные процедуры помогают предотвратить преждевременное увядание кожи и разглаживают мимические морщины.

Потому не стоит отказываться от проведения такого массажа, тем более, что проводить его вы можете самостоятельно.

Большего эффекта можно добиться в том случае, если будете проводить массаж средним и безымянным пальцами, только надавливания не должны быть сильными, не следует также сильно растягивать кожу, особенно это касается области вокруг глаз.

А вот, массируя область подбородка и контур лица можно увеличить надавливания, но не сильно, делайте это при помощи указательного и среднего пальцев.

Массаж должен проводиться в последовательном порядке, начиная со лба, между бровей, около носа, вокруг глаз, щеки, овал лица, вокруг губ, затем следует перейти на шею и подбородок.

Каждой части тела следует уделить не менее полуминуты, это значит, что каждую зону вы помассируете, примерно, от пяти до девяти раз.

Для того, чтобы облегчить скольжение пальцев, перед началом процедуры можно нанести на кожу лица жирный крем, предназначенный для сухой и нормальной кожи, а можно воспользоваться гелевой маской для жирной кожи.

Тем самым вы обеспечите себе лучшие проникновения в глубокие слои эпидермиса.

Но, массировать лицо можно не только после нанесения таких средств на кожу лица, но и во время проведения кремовой увлажняющей или питательной маски.

Помните и о том, что если ваша кожа нормальная или склонная к жирности, то массаж улучшит ее состояние.

А вот в случае, если сосуды на лице расположены близко к коже или же она относится к чувствительному типу, то вам лучше отказаться от таких процедур, как массаж.