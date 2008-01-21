Как избежать птичьего гриппа

Что такое птичий грипп? Может ли он повлечь пандемию гриппа?

Птичий грипп - это болезнь дикой и домашней птицы, вызванная вирусами птичьего гриппа. С 1997 года было зафиксировано несколько подтвержденных случаев инфицирования человека вирусами птичьего гриппа. Большинство инфицированных заболели в результате прямого или близкого контакта с больными птицами. Случаи передачи вирусов птичьего гриппа от инфицированных к здоровым лицам фиксировались очень редко; не было зафиксировано случаев инфицирования больше, чем одного человека. Пандемия на всем земном шаре может возникнуть в том случае, если вирус птичьего гриппа изменится настолько, что сможет легко передаваться от человека к человеку.

Существует ли специальная вакцина против пандемии гриппа?

Нет, вакцины, которая бы могла защитить человека от инфицирования вирусами птичьего гриппа, не существует. Даже, если такая вакцина и находится на стадии разработки, существуют трудности как в завершении разработки, так и в массовом производстве. Вирусы постоянно изменяются, потому специальная вакцина против пандемичного гриппа не может выпускаться, пока не будет обнаружено и выделено вирус, который повлек пандемию. С момента, когда будет выделен вирус, нужно еще 4-6 месяцев на разработку, тестирование и массовое производство вакцины.

Для уменьшения риска необходимо: 1. Избегать контакта с курами, утками и другими птицами, в местах, где отмечались случаи заболевания птицы, в местах забоя, или там, где есть подозрение на наличие вируса птичьего гриппа. Не впускать домашнюю птицу в дом. Запрещать детям играться с птицами

Обратите внимание на то, что инфицированные птицы могут распространять болезнь еще до того, как будут обнаружены симптомы заболевания. Некоторые птицы, такие как утки, могут быть инфицированными и распространять болезнь и при этом не иметь никаких симптомов.

2. Избегайте близкого контакта с людьми, которые уже заболели. Если вы заболели - оставайтесь дома и держитесь на расстоянии от других; закрывайте нос и рот платочком, при кашле и чихании, чтобы предотвратить передачу вирусу.

3. Мойте руки с мылом:

- После посещения туалета.

- Перед приготовлением или употреблением еды или перед кормлением ребенка.

- После того, как держали в руках сырое мясо.

- После того, как кашляли, чихали.

- Перед и после обработки пореза или раны.

- После контакта с животными или их отходами.

- После посещения рынков.

4. Регулярно убирайте места содержания домашних птиц. Убирайте и подметайте экскременты и остатки еды. Сжигайте или закапывайте в землю перо и экскременты птиц. Закапывать нужно глубоко с использованием извести для того, чтобы животные, которые питаются падалью, не могли откопать такие места.

5. Необходимо придерживаться мер безопасности при приготовлении и употреблении в еду мяса птицы или яиц.

Забой птицы в домашних условиях

- Нельзя употреблять в еду больную птицу или же птицу из поголовья с одной или несколькими больными птицами. Нельзя продавать яйца.

- Забой должен осуществляться в определенном месте подальше от диких птиц. Нельзя допускать туда детей и животных.

- Человек должен пользоваться средствами индивидуальной защиты и придерживаться правил гигиены.

Покупка мяса птицы или яиц

- Покупайте птицу и продукты из мяса птицы только в магазинах, которые отвечают установленным стандартам сохранения и гигиены продуктов питания.

- Не покупайте живых птиц, поскольку птичий грипп может передаваться при близком контакте с живыми птицами.

- Выбирайте свежее мясо птицы без признаков болезни (обычно признаками может быть темный цвет, кровоизлияние и др.).

- Выбирайте свежие яйца без остатков экскремент на скорлупе. Не покупайте яйца с поврежденной скорлупой.

- Помните, что вы можете употреблять консервированное мясо птицы, поскольку переделанные продукты поддаются термической обработке при которой вирусы погибают.

Какие виды птиц могут инфицироваться вирусами птичьего гриппа?

Вирусами птичьего гриппа могут инфицироваться куры, индейки, фазаны, перепелки, утки, гуси, а также много других видов птиц, включая перелетных водоплавающих птиц.

Какие признаки и симптомы птичьего гриппа у птиц? Спектр симптомов у инфицированных птиц достаточно широк, от легкого недомогания и тяжелого заболевания к смертельным случаям, которые могут перерасти в эпидемию:

- Спад активности

- Резкое уменьшение яйценосности

- Отек головы с опухлым и синевато-фиолетовым гребнем и бородкой

- Кровоизлияние во внутреннюю мембранную поверхность

- Усложненное дыхание

- Мускульная слабость/паралич

- Диарея

- Внезапная смерть

Для того, чтобы определить диагноз необходимо выделить вирус.

Безопасно ли употреблять в еду домашнюю птицу?

Да, употребление в еду домашней птицы, приготовленной соответствующим образом, является безопасным. Термическая обработка разрушает бактерии, включая вирусы птичьего гриппа.

Необходимо:

- Готовить мясо птицы к полной готовности при температуре 70°C, мясо не должно быть розовым, а желток яйца жидким.

- Держать отдельно сырое мясо от приготовленного или готовой к употреблению еды; использовать отдельные ножи и доски; не использовать сырые или же не круто сварены яйца для приготовления еды, которая не будет проходить термическую обработку.

- Мыть руки после контакта с замороженным или сырым мясом птицы и яйцами; тщательным образом мыть поверхность и посуду после контакта с сырым мясом.

Какие дополнительные меры необходимо принять, если на территории моего проживания уже зафиксированы случаи птичьего гриппа?

Удерживайте ваших птиц за ограждением или в клетках, отдельно от других животных и диких птиц и любых водоемов, которые могут быть зараженные дикими птицами.

Проведите вакцинацию своих птиц, если это было рекомендовано местной властью.

Помните, что запрещается охотиться в радиусе 10 км от места, где был обнаружен вирус H5N1.

В случае возможного контакта с мертвой птицей, причиной смерти которой был птичий грипп, с экскрементами или же окружающей средой, где находились больные и мертвые птицы

Тщательным образом помойте руки.

Немедленно сообщите в районную ветеринарную службу о случае заболевания или смерти птицы.

Проверяйте температуру тела на протяжении 7 дней. При повышении температуры ( 38°C), жалоб со стороны респираторной системы, появлению ли глазной инфекции, немедленно обратитесь к врачу.

Если домашняя птица умерла на вашем дворе немедленно сообщите о случае районную ветеринарную службу.

Если соответствующие службы не прибудут своевременно, закопайте мертвых домашних птиц на глубину по меньшей мере 2,5 метра подальше от источников снабжения воды.

Почистите территорию от экскремент птицы с помощью скребка и сожгите их.

Почистите территорию, где были экскременты, мильным или известковым раствором.

Примечание: птичий грипп развивается так же, как много других болезней домашней птицы, он похож на псевдочуму. Даже если вы думаете, что знаете, от чего ваша птица болеет или умирает, все же сообщите соответствующие службы.

Не убивайте птиц самостоятельно - подождите на работников специальных служб, которые сделают это соответствующим образом. После того, как будет проведен отбор здоровых птиц, выполняйте инструкции соответствующих служб, которые объяснят, как получить компенсацию и продезинфицировать вашу ферму.

Что делать, если есть подозрения относительно птичьего гриппа? • Немедленно отвести больного к врачу.

Перед тем, как это сделать, необходимо принять следующие меры: вымойте несколько раз руки, оденьте маску или закройте рот и нес платком, попросите больного также одеть маску или же закрыть рот и нес платочком, ограничьте контакты больного с другими людьми.

Обратитесь за советом к ближайшей районной больнице или медицинскому пункту.

Может ли прививка от обычного гриппа защитить меня от пандемии?

Нет, не может.