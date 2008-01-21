Лекарственные растения исчезают с лица Земли

Сотни видов лекарственных растений находятся под угрозой исчезновения, и это может помешать созданию фармацевтических препаратов от многих болезней. С таким предупреждением выступил Международный совет ботанических садов по охране растений, передает Би-би-си.

Около половины лекарств, отпускаемых по рецепту врача, содержат ингредиенты, выделенные из дикорастущих растений. Однако из-за хищнического сбора и уничтожения лесов многие из этих ценных представителей дикой флоры оказались на грани исчезновения.

Лекарства от рака и ВИЧ могут "вымереть, прежде чем их найдут", заявили ботаники.

Организация представляет ботанические сады в 120 странах. Список 400 растений, оказавшихся под угрозой вымирания, составляли более 600 экспертов как из самого совета, так и из ведущих университетов.

Они сошлись на том, что самой большой угрозе подвергаются четыре растения. В первую очередь, это тис, чья кора используется для производства одного из самых распространенных лекарств от рака - паклитаксела, а также кактус Hoodia, считающийся весьма перспективным в создании препаратов для похудения. До половины видов магнолии в мире также под угрозой. Магнолия используется в китайской медицине для лечения рака, старческого слабоумия и болезней сердца. Луговой зимовник, который является естественным средством от подагры и помогает при лейкемии, тоже страдает от чрезмерного сбора, поскольку за ним охотятся не только фармацевты, но и цветоводы.

Уже выявленные ценные компоненты растений в большинстве случаев воспроизводятся в лабораториях, но быстрое вымирание диких растений может поставить под угрозу будущие открытия. Кроме того, в развивающихся странах 5 миллиардов человек по-прежнему полагаются в основном на традиционную медицину с ее опорой на целебные растения, поясняют ботаники.

"Утрата лекарственных растений мира, вероятно, не всегда является проблемой первостепенной важности в общественном сознании. - признает автор доклада Белинда Хокинс. - Однако не будет преувеличением сказать, что резкая убыль этих видов, если ее не остановить, сделает шатким положение здравоохранения в мире".

С ней согласился представитель Ассоциации британской фармацевтической промышленности Ричард Лей. "Природа обеспечила нас многими из наших лекарств. Вызывает беспокойство тот факт, что эти растения оказались под угрозой", - сказал он.