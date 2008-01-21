В Крыму продолжаются работы относительно ликвидации последствий птичьего гриппа

Силами МЧС и задействованными службами в среде чрезвычайной ситуации 20 января продолжались работы относительно ликвидации последствий заболевания птицы высокопатогенным гриппом (обнаружен 17 января на птицеводческом хозяйстве с. Ровно Красногвардийского района).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, 20 января была проведена дезинфекция помещений; транспортных средств, которые вовлекались в работы; санитарно-эпидемиологические меры; обходы в населенных пунктах в зоне поражения и санитарно-просветительскую работу среди населения.

Ведется постоянный мониторинг выполненных работ в Красногвардийском районе и Крыму. Всего к работам привлекалось 34 человека и 7 единиц техники.

Сегодня, 21 января, запланировано проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий в населенных пунктах, которые подпадают под зону поражения и санитарно-просветительской работы среди населения; мониторинг ситуации в Красногвардийском районе и АРК.

Как сообщалось, 19 января были полностью завершены работы по исключению и утилизации (методом сжигания) 24 тыс. 922 голов птиц и птичьего яйца в количестве 14 тыс. 760 штук.