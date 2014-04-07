Правительство должно упорядочить взимание НДС на импорт лекарств в Украину

Фармацевтические ассоциации и участники фармрынка призывают правительство Украины упорядочить взимание налога на добавленную стоимость (НДС) на импорт лекарственных средств и изделий медицинского назначения, поскольку противоречия в трактовке принятого на прошлой неделе закона не позволяют осуществлять поставки в страну.

Об этом на брифинге в понедельник заявил владелец стоматологической компании "Инспе", которая занимается торговлей медоборудования, участник гражданской инициативы “Реанимационный пакет реформ” Олег Мацех.

“В пятницу, во время растаможивания изделий медназначения работники львовской таможни сообщили нам, что будут растаможивать товар только по 20% ставке НДС, а не по 7%, как указано в законе. Они аргументировали это разъяснительным письмом от Миндоходов. Поэтому в пятницу мы были вынуждены оставить наш товар на таможенных складах, где он находится по сегодняшний день”, - сказал Мацех.

По его словам, Министерство доходов и сборов не имело право поднимать НДС на лекарства до 20% с установленных законом 7%, так как определять налоговые ставки, изменять или отменять их может только Верховная Рада.

Вместе с тем, Мацех считает, что ставка НДС в размере 7% также недопустима, так как приведет к подорожанию лекарств для потребителей и к дефициту необходимого импортного товара на украинском фармрынке.

“Мы настаиваем на том, что 7% - это тоже губительная процентная ставка на сегодня для лекарственных средств и изделий медназначения. Говорилось всего лишь про 7%, и это уже бы принесло убыток рынку”, - отметил Мацех.

По его словам, на сегодняшний день готовится законопроект про возврат нулевой ставки НДС на импорт лекарств. “Мы будем этого добиваться всеми возможными способами”, - подчеркнул он.

В свою очередь заместитель директора компании SMD, которая специализируется на маркетинговых исследованиях фармрынков, Евгений Живодерников считает, что разъяснение Миндоходов, 7%-ная ставка НДС на импорт лекарств, а также девальвация гривни может привести к подорожанию импортных лекарств на 70-80% уже в течение ближайших двух месяцев.

Живодерников добавил, что цены на лекарства украинского производства из-за девальвации нацвалюты также могут вырасти до 30%, но не раньше, чем цены на импортный товар.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону «О предотвращении финансовой катастрофы», вступившему в силу 1 апреля, в Украине вводится НДС в размере 7% на операции по поставкам лекарств.

Вместе с тем, эксперты и некоторые народные депутаты заявили, что норма в законе прописана недостаточно четко, из-за чего при ввозе лекарств взимается не 7% НДС, а по общей ставке - 20%.

4 апреля Министерство доходов и сборов Украины разослало пояснительное письмо по всем таможня Украины, согласно которому все лекарственные средства и изделия медицинского назначения должны растаможиваться в соответствии с 20% ставкой НДС, а не 7%.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что введение такого НДС на операции по поставкам лекарств заставит поставщиков декларировать реальную, а не завышенную стоимость препаратов, что, в свою очередь, стабилизирует розничные цены на фармацевтическом рынке.