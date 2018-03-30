Кто раньше вымрет — Ботсвана или Украина?

По данным международной организации CIA Wordl Factbook 2006, Украина занимает второе место в мире после Ботсваны по темпам «естественной убыли» населения: 5,57 на тысячу населения. (В Ботсване — 6,42). По этому показателю мы опередили даже Россию: у нашего северного соседа этот показатель составил 4,74 на тысячу россиян.

Было бы неправдой утверждать, что руководство страны не обеспокоено демографическим кризисом. Обеспокоенность есть. Только за последние полтора года в Украине приняты два важнейших документа, в соответствии с которыми планируются мероприятия по противодействию депопуляции. 24 июня 2006 г. постановлением Кабинета министров Украины

№ 879 утверждена Стратегия демографического развития на период до 2015 года. Среди основных ее задач — улучшение здоровья, снижение уровня смертности и увеличение продолжительности жизни населения. Для этого необходимо (цитирую):

«— создать условия для обеспечения доступа широких слоев населения к методам сохранения и улучшения здоровья, качественного медицинского и санаторно-курортного обслуживания;

— формировать в обществе здоровый образ жизни, личностную мотивацию к сохранению и улучшению здоровья;

— формировать у населения мировоззренческие принципы сознательного самосохранения как общественно желаемой этической нормы»; и т.д.

Всё правильно? Да, правильно. Но…

Уж очень напоминают эти формулировки решения недоброй памяти съездов КПСС: «создать, улучшить, добиться» и тому подобное. Опять говорится о том, что необходимо сделать, но ничего не говорится — как. А самое главное — всё те же пункты повторяются из года в год. Передо мной решение коллегии Минздрава Украины двадцатилетней давности — от 26.04.89 г. «О перестройке работы по формированию здорового образа жизни в республике». В нём, поверьте на слово, те же решения: физкультурно-оздоровительное движение, гигиеническое воспитание населения, формирование здорового образа жизни, скрининг-программы и пр. Правда, есть и нечто большее, чем нынче: рекомендуется сформировать республиканское организационно-методическое объединение (на общественных началах). Результат известен: здоровый образ жизни сформировать не удалось и смертность продолжала расти.

Второй документ, пожалуй, более серьёзный. Речь идёт о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 сентября 2007 г. «Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України». Здесь уже всем заинтересованным государственным структурам достались конкретные задания. Кабинет министров, например, должен внести коррективы в стратегию демографического развития в соответствии с настоящим моментом, а главное — «розробити у шестимісячний строк програму збереження та зміцнення здоров’я населення, забезпечення умов для впровадження здорового способу життя, перед­бачивши заходи щодо реалізації комплексу відповідних освітніх програм». Министерству по делам семьи, молодежи и спорта: «Розробити у тримісячний строк комплексні заходи щодо створення умов та заохочення населення України до здорового способу життя». Есть ли представления у этого министерства, с чего начинать «заохочення»? Вот как излагает проблему один из идеологов этой отрасли — «приобщение к здоровому образу жизни должно происходить через привлечение населения к занятиям массовым спортом». Здесь явно перепутаны причина и следствие: привлечь население к занятиям физическими упражениями не удастся, пока не будут сформированы новое отношение к своему здоровью и новый стиль жизни.

Ну и, пожалуй, главное в решении Совбеза: «Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати у двомісячний строк на затвердження проект Положення про Міжвідомчу комісію з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу і пропозиції щодо її складу, передбачивши участь у роботі Комісії представників відповідних центральних органів виконавчої влади, наукових установ та громадськості». То есть комиссия, сформированная на общественных началах, долна решать судьбу страны.

Прошло уже три месяца с момента подписания этого важного документа президентом Украины, а воз и ныне там. Иван Плющ, который должен был разработать проект положения о межведомственной комиссии, ушёл в народныедепутаты, и решение проблемы опять заглохло. Но если бы он и остался у кормила Совбеза, ничего бы не изменилось: решить проблему формирования здорового образа жизни намеченным способом невозможно.

Давайте подумаем, из каких источников население получает информацию о планах руководства страны относительно улучшения благосостояния и здоровья народа? Я знаю два источника: средства массой информации и Интернет. Автор этих строк, будучи профессионалом в области здоровья (а не болезни), добыл приведенные выше официальные документы из Сети. В наиболее популярных СМИ я ничего подобного не видел и не читал. Рядовой гражданин по разным причинам редко заглядывает в Интернет. Что касается СМИ, то данных здесь достаточно, но несколько иного плана. На любом телевизионном канале каждые пять минут идёт информация о том, что настоящая мужская дружба возможна только в том случае, если разбавить её пивом, что «мир принял» твое решение пить только эту «избранную миром» водку, что наши сорта водки «лучшие в мире» и т.п. В газетах и журналах — то же самое. Пей — и жизнь станет прекрасной! Тебя будут любить девушки и уважать пацаны! В стране — эпидемия алкоголизма (в конечном итоге — опаснее, чем СПИД), но ото­всюду следуют призывы: «Займи, но выпей!».

Так формируется сознание, определяющее бытие.

На этом фоне алкогольной вакханалии вести разговор «про заохочення» населения вести здоровый образ жизни — абсурд. Отсюда абсурдна и сама мечта о национальной украинской идее в виде самого здорового и долгоживущего народа. Менталитет народа легко определить даже по такому, казалось бы, далёкому от здравоохранения показателю, как приоритет в покупке вещей. Так, по данным журнала «Контракт» (2006), из пяти приоритетных приобретений 64% американцев избрали оборудование для здоровья (тренажёры); украинцы же из десяти приоритетных наименований — лишь 1% подобных товаров (преимущественно — велосипеды). Зато сумма на покупку лекарств населением, по данным того же издания, ежегодно возрастает на 20—30%, и по количеству приобретаемых лекарств мы первые в Европе.

Формирование здорового образа жизни означает ни много ни мало изменение в общественном сознании, менталитете общества. Украина строит либеральное общество. Уход от коллективных форм ответственности (патернализм) к социально ответственной свободе личности (либерализм) в здравоохранении означает перенесение бремени ответственности за здоровье индивида с общественных институтов на плечи самого индивида. Не ликвидация существующей системы медицинской помощи, а уменьшение потребности в ней за счёт оздоровительного эффекта — вот суть задачи, стоящей перед нашим обществом. Успех реализации подобной парадигмы здравоохранения (в широком понимании этого термина) оказывается неразрывно связан с духовным, социально-политическим и экономическим состоянием общества. Как же с учётом вышеизложенного Министерству Украины по делам молодёжи, семьи и спорта решить проблему «заохочення населення України до здорового способу життя» ?

А как должно быть? Достаточно подробно наши представления об основах концепции государственной программы противодействия депопуляции в Украине опубликованы в «ЗН» (№33, 2005, №1, 2007). Первое, с чего нужно начинать — радикально изменить информационное пространство (и это самая главная проблема). И не просто изменить, а использовать громадный опыт «манипуляции сознанием» в виде предвыборных технологий и других приёмов, имеющихся в арсенале социальных психологов. Так называемая социальная реклама не годится, не тот калибр. Бегающие с презервативами по экранам телевизоров мультипликационные тинейджеры, рекламирующие безопасный секс, ничего, кроме ухмылки, не вызывают. Здесь нужна наука, и наука серьёзная. И эта наука — социальная психология.

Чрезвычайно необходима государственная административная структура, ответственная за решение проблемы (научные исследования, практическое внедрение принципов здорового образа жизни в повседневность наших современников). И работать там должны профессионалы. Их мало, но они есть.

А что же медицина? К сожалению, она живёт в рамках ортодоксальных представлений. Если вы спросите у любого врача, отчего умирают в Украине, он ответит: от болезней. Неправда. В нашей стране умирают от снижения количества здоровья. Причины снижения потенциала здоровья у рядового украинца самые разные. Но главная — нарушение принципов здорового образа жизни. А уж это снижение приводит к развитию болезней. Но официальная медицина не хочет «измерять» количество здоровья, она упорно регистрирует болезни. Если вы захотите защитить диссертацию по здоровью, это сделать не удастся. Потому что наука о здоровье (валеология-санология) не имеет официального статуса, а значит, не финансируется и не развивается. Зато можно стать учёным по любой болячке, которых более 10 тысяч.

Таким образом, мы умираем по причине снижения количества здоровья, а изучаем болезни! И это главный парадокс нашей действительности.

Продолжать перечень мероприятий, призванных бороться с депопуляцией, не буду, всё уже написано. Но статьи автора этих строк не принимаются во внимание, и вряд ли его включат в состав межведомственной комиссии Совбеза.

Недавно я был в командировке в Польше. Три вечера просидел у телевизора (как профессионал, а не как любитель). Ни одного трупа, ни одной рекламы алкоголя. Как же поляки борются за рейтинг телепрограмм — всемогущего идола наших телевизионщиков? Если характер телепередач в Польше связан с её вступлением в НАТО, я двумя руками голосую за эту организацию.

Ну и, наконец, кто же вымрет раньше — Ботсвана или Украина? Думаю, что при таком уровне компетентности в планировании и организации мероприятий по борьбе с депопуляцией мы проиграем. И очень быстро.

Геннадий Апанасенко, профессор

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