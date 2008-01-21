Храп - опасен для жизни

Каждый пятый человек после 30 лет постоянно храпит во сне, к 65 годам храп отмечается более чем у половины населения.

10% супружеских пар указывают на храп, как основную причину проблем в семейной жизни.

От 2 до 5% всего взрослого населения страдает синдромом обструктивного апноэ сна (болезнью остановок дыхания во сне), что сопоставимо с частотой бронхиальной астмы.

Беспокойный поверхностный сон, потливость, учащенное ночное мочеиспускание, разбитость по утрам, резкая дневная сонливость, раздражительность - вот далеко не полный список симптомов синдрома обструктивного апноэ сна.

Болезнь увеличивает риск развития артериальной гипертонии, нарушений ритма сердца, инфаркта миокарда, инсульта.

До 30% внезапных смертей во сне может быть связано с синдромом обструктивного апноэ сна.

Частота автокатастроф возрастает в 8-10 раз у больных с тяжелыми формами болезни из-за засыпания за рулем.

Чтобы избавиться от храпа, необходимо укрепить мышцы мягкого неба. Приготовьтесь произнести звук "И", сильно напрягая мышцы глотки, мягкого неба и, частично, шеи. В результате у Вас должно получиться что-то среднее между звуком "И" и рвотным движением. Это упражнение необходимо делать по 25-30 раз дважды в день - утром и вечером. Результат скажется уже через полмесяца.