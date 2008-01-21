Расходы на здравоохранение в США — два триллиона долларов

В 2006 году расходы на здравоохранение в США впервые превысили отметку в два триллиона долларов за год, что в пересчете на душу населения составляет семь тысяч долларов, пишет The Washington Post. Учитывая то, что планка в один триллион долларов была преодолена в 1995 году, эксперты зафиксировали двукратный рост этой статьи американских расходов за прошедшее десятилетие.

При этом в 2006 году темпы роста расходов на здравоохранение составили 6,7%, что несколько ниже показателей 2005 года. Однако доля этих расходов в общей стоимости всех товаров и услуг в США по сравнению с тем же периодом несколько возросла и достигла 16%. Зато соответствующие расходы коммерческих структур росли с 1997 года более низкими темпами — на 5,7% в год, и достигли общего показателя в 496,8 млрд. долл.

А вот расходы по программе Medicare (государственная программа бесплатной помощи престарелым) увеличивались самыми быстрыми темпами за период с 1981 года (18,6%), особенно в области льготного финансирования приобретения лекарственных препаратов. В целом за год американцы накупили лекарств на 216,7 млрд. долл., и темпы роста в этом направлении (8,5%) превысили аналогичный показатель предыдущего года (5,8%). Доля бюджетного финансирования достигла 34% при том, что еще в 2005 году составляла не более 28%.

Расходы же на Medicaid (государственная программа льготной медицинской помощи малоимущим) даже сократились за год на один процент. Более того, около шести миллионов человек были лишены права на государственное субсидирование при покупке лекарств. Любопытно, что на долю генериков в 2006 году пришлось 63% всех выписанных препаратов (против 56% в 2005 году).

Крайне низкими темпами растут расходы на медицинские услуги, тогда как расходы на административные нужды лечебных учреждений увеличились вдвое. В частности, расходы на профессиональную медицинскую помощь выросли на 5,9% (самый низкий показатель с 1999 года) и составили 447,6 млрд. долл. А расходы на услуги по уходу — всего лишь на 3,5% (до 124,9 млрд.).

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