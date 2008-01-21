Как снять стресс и усталость?

Шея

Причина головной боли часто кроется в напряжении мышц шеи и плечевого пояса. Поэтому, прежде чем хвататься за анальгин или седалгин, наложи на себя свои целебные руки. Положи руки на плечи, как показано на рисунке, и, на выдохе, закинь голову назад. Медленно опускай ладони до уровня ключиц, попутно разминая мышцы.

Расположи пальцы обеих рук у основания черепа. Выполняй медленные круговые движения вдоль шеи к плечам.

Скрести пальцы рук на затылке. Наклоняй голову пальцами как можно ниже, стараясь оказывать сопротивление шеей.

Спина

«Спина - это область, на которую редко обращают внимание», - утверждает Джоан Уайатт, автор программы самомассажа, разработанной для Ассоциации британских олимпийских команд. Сразу видно, что леди Джоан не приходилось самой страдать болями в спине. Что не помешало ей, впрочем, создать отличный комплекс упражнений для этой незаметной зоны.

Нижние отделы

Ляг на спину, согни ноги в коленях. Подложи теннисный мяч под позвоночник в районе поясницы и навались на него всем весом. Полежи так несколько секунд, затем переставь мяч на пять сантиметров выше и повтори процедуру. Продвигайся таким образом вплоть до уровня грудной клетки, производя легкие круговые движения в тех местах, где мышцы напряжены.

Средние отделы

Снова лежим на мячике, только теперь выполняем балансирующие движения справа-налево.

Верхне-латеральные отделы

Дотянись правой рукой до межлопаточного пространства, как показано на рисунке. Левой рукой обхвати себя спереди, чтобы пальцы касались нижнего края правой лопатки. Надави пальцами на мышцы, которые окажутся под рукой, и начинай движение вниз, попутно продолжая разминать мышцы. Затем повтори то же самое упражнение, сменив руки. Следи за тем, чтобы дело не кончилось вывихами и растяжениями.

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