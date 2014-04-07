Простые упражнения укрепят память

Ты лучше запомнишь информацию, если не просто проговоришь ее про себя, а еще и несколько раз пропишешь от руки (только не на компьютере, а ручкой) или выстроишь определенные ассоциации.

Сразу после пробуждения, не вставая с постели, произнеси вслух буквы алфавита, придумывая на каждую из них слово. Если возникла пауза хоть на 10-15 секунд – букву пропусти и начинай со следующей буквы. Для усложнения задачи, попробуй то же самое, но в обратном порядке.

Перед походом в магазин напиши список покупок на листочке. Несколько раз повтори перечень продуктов, но листочек с собой не бери. Вернувшись домой, сверь покупки со списком.

Возьми обычные игральные карты или карточки с рисунками. Выложи их рисунком вниз в два ряда по 4 карты. Переверни их лицевой стороной вверх, посмотри на них в течение 10 секунд, переверни. Прежде чем открывать карту, назови, что там изображено. Усложняй задачу, используя большее количество карточек.

Почаще играй в любые настольные игры – шашки, шахматы, нарды и другие. Разгадывай кроссворды – только не подглядывай в ответы!

Купи школьные контурные карты и нанеси на них максимальное количество географических названий – столицы, города, реки, горы и озера. Заодно улучшишь свои знания географии!

Попроси мужа (жену, друга) зачитывать по 5-10 пар ассоциативно связанных слов, например «паутина – муха», «осень – дождь». Постарайся их запомнить, затем попроси снова зачитать, но только первые слова из пар.

А еще постарайся почаще изменять последовательность привычных действий, например изменять маршрут от дома до работы, чистить зубы не правой, а левой рукой.

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