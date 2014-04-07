На этой неделе в Украину придут дожди с грозами

На этой неделе в Украине сохранится относительно теплая погода, а в отдельные дни в большинстве регионов страны пройдут дожди с грозами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«Что касается ближайших дней, погодная ситуация в стране будет характеризоваться небольшим количеством осадков. Они пройдут 9, 10 и 12 апреля в большинстве регионов Украины, за исключением южных и восточных областей … При этом 9-10 числа мы ожидаем не только дожди, но и грозы, которые будут наблюдаться в северных, центральных и северо-восточных областях Украины», - сказал Кульбида.

По его словам, на текущей неделе температура воздуха ночью в стране в среднем составит 4-9 градусов тепла, днем - 15-20 градусов тепла, а на юге - до плюс 22.

При этом синоптик сообщил, что 10 и 12 апреля в Украине ожидается небольшое похолодание. В этот период дневная температура воздуха в Украине не превысит 16 градусов тепла.