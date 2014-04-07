В Харькове за медпомощью после вчерашних столкновений обратились 6 активистов Евромайдана

В Харькове за медпомощью обратились шестеро активистов Евромайдана, которые вчера, 6 апреля, возле театра им. Т. Шевченко участвовали в конфликте с антимайдановцами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам активистка Евромайдана Виктория Булавина.

«В больнице, 4-й неотложке, оказалось минимум шесть человек (всего пострадавших - около 20), но к 21.30 все из больницы уехали. Подбитые глаза, выбитые зубы, у двоих - сотрясение мозга. Но состояние у ребят бодрое (есть фотографии, но ребята попросили, чтобы я их не публиковала, за исключением одного человека)», - написала Булавина.

Она добавила, что пострадавшие не являются активистами «Правого сектора», о чем ранее сообщили некоторые украинские СМИ.

«Появились заметки о том, что участников «Правого сектора» заставили поползти на коленях. Такой факт был, ребята ползали, да. Но они не из «Правого сектора», так утверждают те ребята, которые оказались в больнице, которых побили больше всех», - сообщила активистка.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 апреля, на улице Сумской возле театра им. Т. Шевченко около 20 активистов Евромайдана окружила почти тысяча активистов Антимайдана. Толпа требовала выдать евромайдановцев для самосуда. Работники милиции около полутора часов сдерживали натиск и выводили активистов из окружения.