Как вылечить трахеит

Лечение данного заболевания должно начинаться с установления причины, которая привела к его возникновению. Для определения точного диагноза необходимо обратиться к врачу, поскольку направления лечения при вирусном, бактериальном и аллергическом трахеите различны, пишет Lady.tochka.net.

При бактериальном трахеите применяются антибиотики, при вирусном — противовирусные средства, при аллергическом — противоаллергические препараты.

Назначаются отхаркивающие средства (корень алтея, мать-и-мачеха, термопсис) и муколитики (средства, разжижающие мокроту). При мучительном сухом кашле возможно назначение противокашлевых препаратов. Пациентам с хроническим трахеитом обязательно показано лечение, усиливающее иммунитет.

Лечение трахеита в домашних условиях вполне возможно, если он протекает без осложнений. Комнату больного часто проветривают, большим плюсом будет увлажнитель воздуха. При трахеите нужно пить много теплой жидкости. Подойдут различные морсы, компоты, чай с медом, молоко. Паровые ингаляции тоже можно делать дома, используя для них травяные отвары шалфея, ромашки или эвкалипта. Подойдут и эфирные масла этих растений, достаточно будет добавить пару капель на кастрюлю горячей воды.

Довольно эффективно лечение трахеита народными средствами. Это различные растирания, обертывания, паровые ингаляции, прием травяных настоев. Рассмотрим некоторые из этих методов подробнее.

Острый трахеит: лечение горчичными ножными ваннами. Полезно сухую горчицу насыпать в носки, пить чай с калиной, малиной, клубникой.

Аллергический трахеит народная медицина рекомендует лечить настоем из листьев и плодов ежевики. Для этого 2 ст. л. смеси залить половиной литра кипятка и дать настояться 1 час. Пить процеженный раствор вместо чая.

Очень действенным отваром при лечении трахеита является настой из такой смеси: 10 частей тимьяна ползучего, семян укропа и мяты, 15 частей подорожника и корня солодки, 5 частей донника и 20 – мать-и-мачехи. 4 ст.л. измельченной смеси залить крутым кипятком (800 мл), настоять 1 час и процедить. Пить подогретым до 40 °С с медом по 200 мл. За ночь выпивать 2-3 порции.

Ингаляции при трахеите: смешать листья эвкалипта, шалфея, цветки ромашки, траву мяты и почки сосны. Полученную массу залить стаканом кипятка и поставить на 30 минут на водяную баню, после чего слить в ингалятор. Вдыхать пары не более 15 минут.

Трахеит: лечение прополисом. Применяют в данном случае ингаляции. Для этого в алюминиевую посуду помещают 40 г воска и 60 г прополиса и ставят на водяную баню. Дышать по 15 минут два раза в день.