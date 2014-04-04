Импорт лекарств прекращён из-за противоречий в принятом законе о НДС

Министерство доходов и сборов Украины готовит разъяснение о взимании налога на добавленную стоимость (НДС) на импорт лекарственных средств, поскольку сейчас импорт прекращен из-за противоречий в принятом на прошлой неделе законе.

"По поводу этого НДС у нас сейчас готовится разъяснение, как только оно будет подписано - мы будем его комментировать", - сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов. При этом в министерстве отметили, что разъяснение можно ожидать в ближайшие дни.

Вместе с тем, по сообщениям некоторых СМИ, на украинских таможнях уже несколько дней простаивают фуры с лекарствами.

Представитель таможни подтвердил, что поставщики лекарств задерживаются на границе в ожидании разъяснений от министерства.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону «О предотвращении финансовой катастрофы», вступившему в силу 1 апреля, в Украине вводится НДС в размере 7% на операции по поставкам лекарств.

Вместе с тем, эксперты и некоторые народные депутаты заявили, что норма в законе прописана недостаточно четко, из-за чего при ввозе лекарств взимается не 7% НДС, а по общей ставке - 20%.