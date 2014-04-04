Минздрав и медицинская служба Майдана подписали меморандум

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

Со стороны Минздрава Украины меморандум подписал министр здравоохранения Украины Олег Мусий, от столичного департамента здравоохранения - его руководитель Виталий Мохорев, а со стороны Медицинской службы Майдана – заместитель руководителя медслужбы Андрей Гук.

Целью этого документа задекларировано сотрудничество в проведении мероприятий, направленных на предоставление медицинской помощи участникам массовых акций общественного протеста в Киеве и сохранение здоровья наиболее активных участников освободительных движений.

В соответствии с меморандумом, волонтерские медицинские пункты Медицинской службы в местах пребывания участников массовых акций общественного протеста, кроме госпиталя Майдана на ул. Трехсвятительской и медицинского пункта возле сцены на Майдане Незалежности, должны завершить работу. Вместо этого здесь будет обеспечено круглосуточное дежурство бригад экстренной медицинской помощи.

Также остатки медикаментов и расходных материалов, которые в данное время принадлежат службе, должны быть переданы на ответственное хранение коммунальному предприятию «Фармация» до решения вопроса относительно их дальнейшего использования.

Также Минздрав Украины и Медицинская служба Майдана договорились о сотрудничестве между психолого-психиатрическим подразделением службы и соответствующими профессиональными подразделениями Минздрава Украины для изучения возможности создания соответствующего научно-практического реабилитационного центра для участников противостояний на базе существующих санаториев.

По словам Мусия, подписание такого документа является знаковым не только для всех его сторон, но и для него лично, поскольку длительное время именно он был одним из координаторов Медицинской службы Майдана.

«Изложенные в меморандуме положения не означают, что с завтрашнего дня все медицинские пункты медслужбы будут закрыты, а волонтеры уйдут совсем. Все пункты предоставления медицинской помощи будут оставаться на свои местах до тех пор, пока нужна будет помощь людям, которые находятся на Майдане. Но мы не имеем права держать такое количество медицинских работников в одном месте, когда массово не нужна медицинская помощь. Квалифицированную и профессиональную медицинскую помощь люди смогут получить в столичных заведениях здравоохранения абсолютно бесплатно», - отметил министр.