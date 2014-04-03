Активисты Євромайдана смогут бесплатно пройти медицинское обследование

17:26, 03 апреля 2014
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Активисты Євромайдана смогут бесплатно пройти медицинское обследование.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, желающие смогут бесплатно измерить артериальное давление, уровень сахара в крови, сделать электрокардиограмму, флюорографию, получить консультации врачей и ознакомиться с информационно-просветительскими материалами.

Начало мероприятия в 11.00.

Место проведения: Площадь Независимости (возле сцены).

Акция состоится при поддержке Департамента охраны здоровья КГГА и Медицинской службы Штаба Национального Сопротивления .

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