Активисты Євромайдана смогут бесплатно пройти медицинское обследование
17:26, 03 апреля 2014Страна
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Активисты Євромайдана смогут бесплатно пройти медицинское обследование.
Как сообщили УНИАН в Минздраве, желающие смогут бесплатно измерить артериальное давление, уровень сахара в крови, сделать электрокардиограмму, флюорографию, получить консультации врачей и ознакомиться с информационно-просветительскими материалами.
Начало мероприятия в 11.00.
Место проведения: Площадь Независимости (возле сцены).
Акция состоится при поддержке Департамента охраны здоровья КГГА и Медицинской службы Штаба Национального Сопротивления .
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