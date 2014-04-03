Правительство не сократило ни одной льготы для «чернобыльцев» - Минсоцполитики

Правительство, несмотря на чрезвычайно тяжелую экономическую и финансовую ситуацию, в которой оказалась Украина, принимая антикризисные меры, не сократило ни одной льготы для самых уязвимых категорий граждан, в частности «чернобыльцев».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, об этом заявила министр Людмила Денисова во время встречи с руководителями общественных организаций, которые занимаются социальной защитой пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Она подчеркнула, что выплаты «чернобыльцам» в 2014 году не будут повышаться, но и не будут уменьшаться.

Кроме того, Денисова заверила, что работающие пенсионеры и в дальнейшем будут получать свои пенсии в полном объеме.

„Правительство вынуждено было пойти на непопулярные шаги в условиях, когда бюджет, по сути, пустой. Так, как вы знаете, принято решение о том, что льготы по профессиональному признаку будут предоставляться в зависимости от дохода семьи. Также изменен порядок и размеры выплаты помощи при рождении детей”, - сказала Денисова.

В то же время министр заверила, что правительство ежеквартально будет анализировать ситуацию в экономике, и с ее улучшением будет принимать новые решения.

Как сообщили в Минсоцполитики, по состоянию на 1 января государство предоставляет социальную поддержку 2 млн 82 тыс. 136 гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, среди них более 237 тыс. - участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (удельный вес в общей численности составляет 11%); почти 1 млн 845 тыс. – пострадавшие от аварии на ЧАЭС (89%), из них более 449 тыс. - дети (22%). Кроме того, насчитывается 38 тыс. 835 граждан, которые имеют право на льготы, предусмотренные законом „О статусе и социальной защите пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы”.