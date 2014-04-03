Украина и Индия будут углублять сотрудничество в фармацевтической отрасли

Как сообщили УНИАН в Минздраве, стороны обсудили роль индийской фармацевтической продукции для отрасли здравоохранения Украины и участие индийских фармацевтических производителей в реформе медицинской отрасли страны.

Менон Унни Парамбат Раманан рассказал о проблемах, касающихся процедуры регистрации лекарственных средств в Украине и необходимости ее адаптации к законодательству ЕС. В свою очередь Мусий изложил свое видение в преодолении проблем при регистрации препаратов-генериков в Украине.