Украина и Индия будут углублять сотрудничество в фармацевтической отрасли
11:56, 03 апреля 2014Страна
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Министр здравоохранения Украины Олег Мусий провел деловую встречу с президентом международной Ассоциации индийских фармацевтических производителей Меноном Унни Парамбат Рамананом
Как сообщили УНИАН в Минздраве, стороны обсудили роль индийской фармацевтической продукции для отрасли здравоохранения Украины и участие индийских фармацевтических производителей в реформе медицинской отрасли страны.
Менон Унни Парамбат Раманан рассказал о проблемах, касающихся процедуры регистрации лекарственных средств в Украине и необходимости ее адаптации к законодательству ЕС. В свою очередь Мусий изложил свое видение в преодолении проблем при регистрации препаратов-генериков в Украине.
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