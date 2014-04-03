В Украине за последние 5 лет количество курильщиков сократилось на 20%

Количество курильщиков среди населения Украины сократилось с 8,35 до 8,1 млн человек, или на 3%. В общем, за последние пять лет (2008-2013) количество курильщиков сократилось с 10,1 до 8,1 млн человек, или на 20%.

Об этом говорится в ежегодном отчете "Самооценка населением состояния здоровья и уровня доступности отдельных видов медицинской помощи в 2013 году (по данным выборочного опроса домохозяйств в октябре 2013 года)", опубликованном Государственной службой статистики Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины.

В общем, в 2013 году распространенность курения среди населения Украины в возрасте от 12 лет и старше составляла 21,3%. Также сократилась интенсивность курения, в частности, среди городских жителей - доля курильщиков, которые выкуривают более 20 сигарет в сутки, в 2013 году сократилась до 2,1% , тогда как в 2012 году она составляла 4,1%.

Отмечается , что успехи Украины в контроле над табаком были отмечены на Шестой Европейский конференции "Табак или здоровье", которая проходила 26-29 марта в Стамбуле (Турция). По итогам достижений в контроле над табаком Украина заняла 10 место среди 34 стран Европы.

Пресс-служба Минздрава сообщает, что сокращение распространенности и интенсивности курения в 2013 году стало результатом введения в конце 2012 года нескольких законодательных мер: запрета табачной рекламы, появления на пачках сигарет предупреждений с рисунками, освобождение ресторанов и других общественных мест от табачного дыма. Для дальнейшего сокращения уровня табакокурения в Украине с 1 июля 2014 будет будет повышена на 25% ставку акцизов на табачные изделия, в соответствии с принятым 27 марта Верховной Радой Украины Закона Украины № 1166.