Причины бессонницы и действенные средства её лечения

Сладко спать и видеть сны - это ли не мечта, которую, казалось бы, так легко исполнить, особенно после активной и напряженной деятельности. Однако бессонница, как вариант проявления невроза, бывает довольно частым симптомом переутомления, стресса и многих других нарушений со стороны нервной системы. Иногда за бессонницей могут маскироваться и серьезные органические нарушения, связанные с заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, пишет Lady.tochka.net.

Бессоннице, или нарушению сна (асомние), подвержено огромное количество людей. Не удивительно, так как сумасшедший ритм жизни и плохое состояние окружающей среды - ее первые союзники.

Нарушение сна, конечно, встречается время от времени и у здоровых людей, но при этом, по словам официальной медицины, происходит значительное снижение качества жизни человека. Сон необходим человеку для восстановления физических и душевных сил, поддержания иммунитета, эффективной переработки информации. Кроме того, в разные фазы сна происходит синтез и выделение различных гормонов, влияющих на нормальную деятельность различных структур организма.

Определенно, проблемы со сном у женщин встречаются гораздо чаще, чем у мужской половины человечества. Это связано, скорее всего, с повышенной эмоциональностью и лабильностью нервной системы женщин, а также с зависимостью от ритмов со стороны гормональной системы. Кроме бессонницы также распространены такие расстройства сна, как разговоры во сне, храп, хождение во сне (лунатизм) и другие, доставляющие дискомфорт и мешающие выспаться состояния.

Сон - особое состояние сознания человека и животных, состоящее из отдельных стадий, закономерно повторяющихся в течение ночи (при нормальном суточном графике). Появление этих стадий обусловлено активностью различных структур мозга. В связи с этим выделяют следующие виды нарушения сна:

трудное засыпание;

частое пробуждение;

непродолжительный сон;

длительный, неосвежающий сон.

Каждый из этих видов бессонницы характеризует нарушения различных фаз сна.

Причины бессонницы

Напряженный и очень быстро меняющийся ритм жизни, многочисленные нервные стрессы, невозможность неполноценного отдыха приводят к нарушениям психофизического состояния человека, к хронической усталости.

У людей с повышенной нервной возбудимостью нарушение сна вызывают даже самые, казалось бы, незначительные, но весьма спонтанные причины. Бессонница может быть тяжелой и утомляющей, особенно когда поверхностный сон проходит с яркими сновидениями, иногда кошмарами. Она может быть как причиной, так и следствием различных заболеваний общего характера, которые будут проявляться расстройством кровообращения или нервной системы, приступами кашля, одышки и т. п.

Науке известно много случаев, когда работающий над какой-нибудь проблемой ученый находит простой и гениальный ответ именно во сне. Так случилось, например, с таблицей химических элементов у Дмитрия Менделеева. Это связано в первую очередь с тем, что мозг и во время сна продолжает активно работать, но уже в другом ритме. Именно поэтому в большей степени страдают бессонницей люди, все время занимающиеся умственным трудом. Многие из них не могут остановиться, перенапрягаются. Большой процент среди них связывает работу с обязательным употреблением чая и кофе. Но это создает иллюзию снятия усталости лишь на время, утомление при этом не снимается и продолжает расти. Избежать нервной бессонницы поможет умение переключаться по вечерам с напряженной умственной работы и занятий на нейтральное времяпрепровождение.

Бессонница у беременных - еще один вариант нарушения сна с причиной в виде гормональных и психологических изменений в организме женщины. Особенно распространена асомния при беременности на ранних сроках и в последнем триместре. В первом случае она является одним из ранних признаков беременности и тесно связана с тем, что организм женщины в этот период претерпевает существенные гормональные изменения. Перед родами будущую мамочку могут одолевать беспокойство и тревожность, она нуждается в еще большей поддержке и заботе.

Поэтому беспокойство и проблемы со сном перед родами — традиционное явление, которое не должно вызывать опасений.

У новорожденных, как и у младенцев, расстройства сна возникают потому, что режим малыша еще не сформирован, а центральная нервная система находится на стадии формирования.

Еще один яркий пример - нарушения сна у подростков - распространенное в наше время явление из-за перенасыщенного образа жизни, который ведет ребенок. Учебный год требует своего ритма, каникулы своего - все режимы сбиваются, так как подростки любят подольше погулять или допоздна посидеть за компьютером. Да к тому же еще дополнительные занятия, контрольные, английский язык, музыкальная школа и бассейн, без которых сейчас никуда.

Депрессия - еще одна довольно частая причина нарушения сна.

Злоупотребление алкоголем, прием психостимуляторов, курение ведет к серьезным нарушениям сна.

Табачный дым содержит ряд компонентов, неблагоприятно влияющих на сердечно-сосудистую систему (тахикардия, временное повышение артериального давления, повышенная свертываемость крови), дыхательную систему (спазмы бронхов, бронхиты, воздействие токсических факторов).

Алкоголь, в свою очередь, в больших количествах делает сон прерывистым и поверхностным, заставляя многие органы работать даже ночью в попытке избавить организм от отравления. Психостимуляторы: кофеин, азалия, матэ, которые в последнее время стали активно добавлять в различные слабоалкогольные напитки, также препятствуют нормальному засыпанию

Скорее всего, можно говорить о том, что сколько людей - столько и причин и типов бессонницы. Каждый случай индивидуален и каждый нуждается в хорошем и внимательном подходе специалиста. На решение о выборе лечения в первую очередь будут влиять симптомы и жалобы. О них и поговорим.

Итак, основные жалобы, предъявляемые больными, когда речь идет о нарушении сна, в которых предстоит разбираться не только терапевту, но зачастую и неврологу, кардиологу, а иногда и психиатру. Это:

бессонница;

постоянные трудности с засыпанием;

поверхностный и прерывистый сон;

наличие ярких, множественных сновидений, нередко тягостного содержания;

ранние пробуждения;

ощущение тревожного беспокойства при пробуждениях;

затруднение или невозможность уснуть вновь;

утренняя раздражительность;

отсутствие ощущения отдыха от сна.

Профилактикой будет, конечно же, попытка убрать причины.

Измените образ жизни, и вы избавитесь от многих болезней.

Очень полезно прогуляться перед сном на свежем воздухе, успокоиться и отвлечься.

За час до сна не заниматься тяжелым физическим трудом или напряженной умственной работой. Расслабиться и заняться любимыми делами.

Создайте для спокойного сна благоприятные условия. Перед тем как лечь спать, проветрите комнату или откройте форточку до утра. Постель должна быть удобной, одеяло — легким, но теплым. Не укрывайтесь с головой и не закрывайте лицо подушкой.

Главное правило здорового сна — спите в спокойной обстановке, сделайте так, чтобы вас не беспокоили.

Желательно ложиться спать не позже 23 часов и в одно и то же время.

Ужин должен быть легким. И лучше всего воздержаться от продуктов, вызывающих возбуждение нервной системы: кофе, чай, алкоголь.

Выпейте стакан теплого молока или воды с медом.

Лечение

В наши дни лечение бессонницы помимо классических методов еще и травами получило развитие и в фармацевтической промышленности. Аптеки полны препаратами от расстройства сна на натуральной основе, но лечение ее народными средствами по-прежнему гораздо более привлекательный и выгодный способ борьбы с недугом, ведь натуральные средства действуют мягче, и вы будете точно знать, что принимаете. Только в любом случае выслушайте мнение своего лечащего врача на это счет. В комплексном лечении он обязательно учтет ваше желание лечиться более щадящими методами.

Сборы от бессонницы

1. Смешать лист мяты перечной – 30 г, траву пустырника – 30 г, корневище валерианы лекарственной – 20 г, шишки хмеля обыкновенного – 20 г. Взять 10 г смеси, залить стаканом кипятка, нагреть на кипящей водяной бане 15 минут, охладить, процедить и довести кипяченой водой количество настоя до первоначального объема. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день при нервном возбуждении и бессоннице.

2. Смешать по 20 г мяты перечной, вахты трехлистной, валерианы (корневищ), шишек хмеля. Столовую ложку сбора залить на 30 минут 200 мл кипятка, пить по 100 мл 3 раза – утром, днем, на ночь.

3. Смешать по 10 г корневищ валерианы, пустырника, цветков боярышника, мяты перечной, омелы белой. 1 столовую ложку настоять 30 минут в 200 мл кипятка, пить по 1 стакану утром и на ночь.

4. Соединить 10 г травы душицы и 5 г корня валерианы. 10 г сбора кипятить 10-12 минут в 100 мл воды. Настоять 1 час. Выпить 100 мл на ночь.

5. Смешать по 5 г пустырника, чабреца, цветков календулы. 10 г сбора кипятить 10-15 минут в 200 мл воды, настоять 1 час. Пить по 100 мл с медом перед сном.

Помимо лекарственных средств лечение будет включать ванны, фототерапию, психотерапию и даже диету. Если при обследовании выяснится, что причина нарушения сна в других заболеваниях, то врач назначит консультации нужных специалистов и лечение будет уже основного заболевания с соответствующими рекомендациями.