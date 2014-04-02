Введение НДС на лекарства не приведет к росту цен на препараты - Шлапак

Введение налога на добавленную стоимость на импорт и первичную продажу лекарственных средств в размере 7% не приведет к росту цен на лекарственные препараты, заявил министр финансов Александр Шлапак в ходе брифинга в Киеве.

«Мы сможем удержать ситуацию за счет понижения рентабельности тех, кто на этом серьезно зарабатывал, и удержать цену в аптеках на лекарства на том уровне, который есть. Я убежден, что цены на лекарства, которые продаются в наших аптеках, не вырастут», - сказал Шлапак.

Министр пояснил, что импортные лекарства завозились посредниками на территорию Украины с 300-процентной рентабельностью, при этом они были освобождены от уплаты НДС. Украинские производители, по словам Шлапака, были вынуждены закладывать все составляющие в себестоимость продукции, ведь НДС им не возмещается.

«Это приводит к тому, что мы фактически не имеем на сегодняшний день иностранных инвестиций в медицинскую отрасль», - сказал он.

При этом министр отметил, что правительство будет принимать соответствующие меры относительно тех поставщиков продукции, которые будут пытаться повысить цены на лекарства.

«С теми, кто будет себя вести в этом смысле нагло, пытаясь таким образом наказать и население, и правительство, я думаю, у нас найдется возможность соответствующим образом с ними переговорить», - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону «О предотвращении финансовой катастрофы», опубликованному в газете «Голос Украины» и вступившему в силу 1 апреля, вводится НДС в размере 7% на операции по поставкам лекарств.

По оценкам ассоциации «ФармУкраина», введение налога на добавленную стоимость на лекарственные средства в Украине может привести к существенному подорожанию медикаментов и даже коллапсу фармацевтического рынка страны.