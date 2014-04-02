Как быстрее перестроить организм на летнее время

«Полномочия» летнего времени продлится до 26 октября. Целью перевода времени считается экономическая выгода. Однако уже длительное время продолжаются споры, может ли быть это вредным для здоровья людей. Достоверного научного подтверждения вреда для здоровья от перевода часов нет. Но ряд исследований связывают с этой процедурой рост числа смертей и травм от несчастных случаев, ухудшение работы сердечно-сосудистой и иммунной систем. Это связано с хроническим недосыпанием и стрессом, пишет Likar.info.

Рекомендации о том, как легче пережить перевод стрелок, дала врач-методист Г.И. Назарова, Луганский областной Центр здоровья.

Нельзя вскакивать с постели со звонком будильника

Рекомендуется пить зеленый чай, чтобы зарядиться энергией

Старайтесь избегать стрессов и дополнительной работы в 1-ю неделю после перевода часов

Тем, кто по времени принимает лекарства, придется перенести прием на 1 час

Чтобы легче заснуть, перед сном выпейте чашку горячего молока с ложкой меда и примите теплую ванну.