Ученые расписали режим, при котором можно быстро похудеть
30 минут умеренной физической активности позволят сжечь больше калорий, если до этого женщина съела белковый продукт
30 минут умеренной физической активности позволят сжечь больше калорий, если до этого женщина съела белковый продукт, передает Сегодня.
Эшли Биннс из Университета Арканзаса исследовала термический эффект продуктов питания и тренировок, производимый на затраты энергии. Термический эффект рассчитывается из количества энергии, требуемого для переваривания, запасания и использования пищи.
Когда прием белка сочетается с тренировками, энергозатраты продолжают возрастать. Поэтому отказываться от еды перед физической активностью, надеясь сжечь больше калорий, бессмысленно.
Такой вывод был сделан после того, как 10 женщин с нормальным весом приняли участие в организованном эксперименте.
Добровольцы получали продукты питания с высоким содержанием белка, с низким содержанием белка или их вообще лишали еды. После этого нужно было пройтись на беговой дорожке.
Именно физическая активность играла здесь ключевую роль. Без тренировок рацион, богатый белком, может привести к потере мышечной массы. Причина в следующем: когда в организм попадает белок, тело повышает температуру, чтобы этот белок расщепить. Но одновременно с этим расщепляются и мышечные волокна.