В Польше на лечении остаются около 30 участников массовых акций в Украине

Около 30 граждан Украины, которые пострадали в столкновениях во время акций протеста в Киеве, еще остаются в польских больницах, из более чем ста, приехавших на лечение в Польшу.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польского министерства внутренних дел в среду.

"На лечении в Польше находится 31 гражданин Украины. Всего было госпитализировано 136 человек", - отметили в министерстве.

Пресс-служба отметила, что украинцы будут находиться в польских больницах до тех пор, пока врачи не решат, что они могут их покинуть.

Как сообщал УНИАН, крупнейший западный сосед Украины – Польша - приняла первых шестерых пострадавших в результате столкновений в Киеве, которые продолжались с ноября 2013 года, в начале февраля этого года.

По данным активистов, во время столкновений между милицией и участниками акций протеста против предыдущей власти в Украине пострадало более тысячи человек.

Самое кровавое противостояние произошло во второй половине февраля, когда снайперы убили в центре Киева около ста человек.