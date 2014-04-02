Права психически больных в Украине грубо нарушаются - ГПУ

Органы прокуратуры Украины выявили многочисленные факты нарушения прав лиц, к которым судом применена принудительная госпитализация.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, ведомством проведены проверки соблюдения требований законодательства относительно режима, условий содержания и лечения лиц, к которым судом применены принудительные мероприятия медицинского характера в психиатрических заведениях и в межобластных центрах и отделениях стационарной судебно-психиатрической экспертизы для заключенных Минздрава Украины.

Как сообщили в Главном управлении надзора за соблюдением законов при выполнении судебных решений в уголовных производствах и других принудительных мероприятий, проверками выявлены многочисленные нарушения прав указанной категории лиц.

В частности, они касаются помещения больных в психиатрические заведения, соблюдения сроков их осмотра, длительности, изменения и отмены принудительных мероприятий медицинского характера, материально-бытовых условий содержания, лечения, недостаточного финансирования, пенсионного и социального обеспечения, привлечения к трудовой реабилитации и пр.

Так, в подавляющем большинстве психиатрических заведений выявлены нарушения относительно оформления соответствующих документов больным лицам, а именно паспортов граждан Украины, в связи с чем они лишены права на получение социальной помощи и пенсии. При этом надлежащие меры по их оформлению работниками и руководством заведения не принимаются.

Также проверками установлено, что почти в каждой третьей палате отделений с обычным, усиленным и строгим надзором психиатрических больниц не созданы надлежащие условия для длительного пребывания человека. Нет необходимого количества сантехнического оборудования и мебели, в частности, для хранения личных вещей и средств личной гигиены.

В целом по результатам выявленных нарушений законов прокурорами внесено более 70 документов реагирования. На данное время к ответственности привлечены более 50 служебных лиц.

На устранение выявленных правонарушений Генеральной прокуратурой внесены документы реагирования в Министерство здравоохранения Украины и департаменты, подчиненные МВД.

Кроме этого, инициирован вопрос относительно разработки МВД и Минздравом Украины, в соответствии с требованиями отечественного законодательства, международных норм и стандартов, общих новых нормативно-правовых актов, которые будут регламентировать организацию и обеспечение режима содержания больных, охрану помещений и территорий соответствующих отделений, а также порядок исполнения избранной судами меры пресечения в виде помещения лица в психиатрическое заведение.