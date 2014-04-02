Как избежать влияния агрессивной информационной среды

Снизить влияние агрессивной информационной среды помогут такие рекомендации:

Избегайте скопления людей, обсуждающих негативную информацию;

Заметив симптомы тревожности, связанной с негативной информацией, «переключите мозг» - побудьте в тишине, послушайте музыку или почитайте книгу;

Займитесь спортом – это улучшит настроение и поможет стать выносливее;

Пресекайте попытки коллег поговорить о тревожных политических событиях;

Поддерживайте комфортную бытовую обстановку дома;

В течение 3-х часов перед сном не читайте и не смотрите выпуски новостей;

Не переживайте о том, что вам изменить не под силу;

Помните, что большинство ваших страхов никогда не сбудутся;

Займитесь медитацией, практикуйте молитву, представляйте в воображении позитивные сценарии развития своей жизни.

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