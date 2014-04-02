Как избежать влияния агрессивной информационной среды
Снизить влияние агрессивной информационной среды помогут такие рекомендации:
Избегайте скопления людей, обсуждающих негативную информацию;
Заметив симптомы тревожности, связанной с негативной информацией, «переключите мозг» - побудьте в тишине, послушайте музыку или почитайте книгу;
Займитесь спортом – это улучшит настроение и поможет стать выносливее;
Пресекайте попытки коллег поговорить о тревожных политических событиях;
Поддерживайте комфортную бытовую обстановку дома;
В течение 3-х часов перед сном не читайте и не смотрите выпуски новостей;
Не переживайте о том, что вам изменить не под силу;
Помните, что большинство ваших страхов никогда не сбудутся;
Займитесь медитацией, практикуйте молитву, представляйте в воображении позитивные сценарии развития своей жизни.