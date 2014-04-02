Украина подала в ЮНЭЙДС Национальный отчет по вопросам борьбы с ВИЧ/СПИД

Как сообщили УНИАН в Минздраве, документ состоит из 55 показателей из 72, рекомендованных для всех стран-членов ООН. Он включает три международных отчетов: «Отчет по выполнению решений «Политической декларации по ВИЧ/СПИД: активизация наших усилий по искоренению ВИЧ/СПИД, 2011 г.», «Отчет по выполнению решений «Дублинской декларации о партнерстве в борьбе с ВИЧ/Спидом в Европе и Центральной Азии, 2004 г.» и «Совместный инструмент отчетности ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС «На пути к всеобщему доступу: наращивание масштабов приоритетных мероприятий по ВИЧ/СПИДОМ в секторе здравоохранения».

Во время подготовки документа специалистами Госслужбы Украины соцзаболеваний, Украинского центра контроля за социально опасными болезнями МОЗ Украины и ЮНЭЙДС была проведена активная работа по валидности показателей, заполнения он-лайн платформы отчетности, обновление оценочных данных численности ЛЖВ, которые были использованы при составлении отчетов.

Обсуждение отчета, в котором представлен наиболее полный и исчерпывающий обзор развития ответа на эпидемию ВИЧ-инфекции в Украине, состоялось 28 марта 2014 г. на широком Форуме. Участники собрания констатировали, что в последние годы в Украине появились первые признаки замедления эпидемического процесса ВИЧ-инфекции, четкая тенденция к стабилизации и уменьшение количества зарегистрированных новых случаев ВИЧ-инфекции среди ПИН, снижение доли случаев ВИЧ-инфекции возрастной группы 15-24 года среди впервые зарегистрированных, снижение показателей заболеваемости СПИДОМ и смертности.

31 марта 2014 г. сводный отчет был направлен в офис ЮНЭЙДС в Женеве, который подтвердил получение отчета и поблагодарил украинских специалистов за представленный анализ, что станет частью глобального отчета о развитии эпидемии ВИЧ-инфекции в мире.