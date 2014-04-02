Посты ГАИ обеспечат медоборудованием для предоставления доврачебной помощи

Общество Красного Креста обеспечит посты ГАИ оборудованием для предоставления пострадавшим в ДТП доврачебной помощи.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, об этом шла речь на встрече президента Общества Красного Креста в Украине Ивана Усыченко, руководителя представительства Международного Комитета Красного Креста в Украине Жака Барбериса с заместителем министра внутренних дел Украины Сергеем Яровым, советником МВД Василием Дурдинцем и руководителями нескольких структурных подразделений МВД.

Стороны договорились о наработке проекта международного договора, а также о некоторых практических шагах, в частности – об обучении украинских правоохранителей и обеспечении стационарных постов ГАИ всем необходимым оборудованием для предоставления доврачебной помощи пострадавшим.

Яровой поблагодарил представителей международной организации за ту помощь, которая была предоставлена украинским правоохранителям в связи с необходимостью их лечения после недавних событий.

По словам Усыченко, организация готова практически помочь как украинским правоохранителям, так и рядовым гражданам. С этой целью представители Красного Креста в Украине готовы организовать цикл семинаров по доврачебной помощи для работников органов внутренних дел. В первую очередь, это будет касаться тех подразделений милиции, которые непосредственно контактируют с гражданами – патрульной службы и Госавтоинспекции.