За неделю работы передвижных флюорографов в Киеве выявлено 11 случаев туберкулеза

Как рассказали УНИАН в фонде Р.Ахметова, в этом году в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине» киевляне и гости столицы смогли провериться в течение недели на 2-х флюоромобилях. Такое обследование дает возможность раннего выявления заболеваний легких, включая туберкулез, а также других патологий грудной клетки.

За 5 дней работы, с 24 по 28 марта 2014 года, было обследовано 903 человека и выявлено:

· 11 случаев туберкулеза

· 6 случаев остаточных изменений в легких после ранее перенесенного туберкулеза

· 38 случаев воспаления легких

· 51 случай хронических заболеваний легких, из них 7 – острых бронхитов

· 9 случаев онкологических заболеваний

· 1 случай саркоидоза

· 1 случай заболевания сердца

По словам руководителя отдела адвокации, коммуникации и социальной мобилизации программы «Остановим туберкулез в Украине» фонда Рината Ахметова Марии Маковецкой, акцию проходит уже 5-й год подряд.

«Туберкулез может «маскироваться» под множество болезней – простуду, бронхит, грипп – и человек не сразу обращается к врачу. Этой акцией мы хотим привлечь внимание людей к проблеме туберкулеза и призвать их не заниматься самолечением, а при наличии симптомов туберкулеза – кашель больше 2-3 недель, обильное потоотделение ночью, слабость, беспричинное снижение веса, температура 37-37,5С – немедленно обратиться к врачу. При необходимости врач назначает обследование – флюорографию, анализ мокроты. Сегодня благодаря современному оборудованию, поставленному фондом Рината Ахметова во все области, установить диагноз «туберкулез» можно за 2 дня, а не за 2 месяца, как это было раньше. Это позволяет поставить точный диагноз, определить чувствительность микобактерии туберкулеза к основным противотуберкулезным препаратам и сразу назначить правильную схему лечения, что является залогом успешного выздоровления», – отметила Маковецкая.