За неделю работы передвижных флюорографов в Киеве выявлено 11 случаев туберкулеза
Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» подвел итоги акции по бесплатному анонимному и безопасному обследованию на флюоромобилях, которая ежегодно проводится в партнерстве с другими общественными организациями ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом
Как рассказали УНИАН в фонде Р.Ахметова, в этом году в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине» киевляне и гости столицы смогли провериться в течение недели на 2-х флюоромобилях. Такое обследование дает возможность раннего выявления заболеваний легких, включая туберкулез, а также других патологий грудной клетки.
За 5 дней работы, с 24 по 28 марта 2014 года, было обследовано 903 человека и выявлено:
· 11 случаев туберкулеза
· 6 случаев остаточных изменений в легких после ранее перенесенного туберкулеза
· 38 случаев воспаления легких
· 51 случай хронических заболеваний легких, из них 7 – острых бронхитов
· 9 случаев онкологических заболеваний
· 1 случай саркоидоза
· 1 случай заболевания сердца
По словам руководителя отдела адвокации, коммуникации и социальной мобилизации программы «Остановим туберкулез в Украине» фонда Рината Ахметова Марии Маковецкой, акцию проходит уже 5-й год подряд.
«Туберкулез может «маскироваться» под множество болезней – простуду, бронхит, грипп – и человек не сразу обращается к врачу. Этой акцией мы хотим привлечь внимание людей к проблеме туберкулеза и призвать их не заниматься самолечением, а при наличии симптомов туберкулеза – кашель больше 2-3 недель, обильное потоотделение ночью, слабость, беспричинное снижение веса, температура 37-37,5С – немедленно обратиться к врачу. При необходимости врач назначает обследование – флюорографию, анализ мокроты. Сегодня благодаря современному оборудованию, поставленному фондом Рината Ахметова во все области, установить диагноз «туберкулез» можно за 2 дня, а не за 2 месяца, как это было раньше. Это позволяет поставить точный диагноз, определить чувствительность микобактерии туберкулеза к основным противотуберкулезным препаратам и сразу назначить правильную схему лечения, что является залогом успешного выздоровления», – отметила Маковецкая.