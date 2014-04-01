Фармацевтический рынок Украины в 2013 году вырос на 14%

Объем фармацевтического рынка Украины в 2013 году составил 36,2 млрд грн, что на 14% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам.

«Как отмечают специалисты, конкуренция на отечественном фармацевтическом рынке усиливается, и он становится все более привлекательным, в том числе и для иностранных компаний. Только за прошлый год украинский фармацевтический рынок вырос на 14% и составляет 36,2 млрд грн», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2013 году отечественные предприятия реализовали продукции на аптечном рынке на 17,9% больше, чем 2012 году. Кроме того, на сегодняшний день лекарственные средства украинского производства составляют 65,6% ассортимента в аптеках страны.

«Украинским производителям лекарств есть чем гордиться: 65,6% упаковок, которые продаются в аптеках, - это лекарства отечественного производства», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным Гослекслужбы, на отечественном фармрынке наблюдаются и негативные тенденции. В частности, две трети всех денег потребителей Украины приходится на иностранных производителей, которые в основном продают такие же препараты, но в несколько раз дороже.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2013 года производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, в Украине увеличилось по сравнению с 2012 годом на 16,4%, производство лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики - на 13,3%, а препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, - на 9,9%.