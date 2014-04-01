Как бороться с весенней аллергией

Каждый год с наступлением весны, многие люди начинают испытывать дискомфорт, связанный с аллергией. По данным статистики каждый пятый страдает аллергией и с каждым годом количество таких людей растет, пишет Сегодня.

Укрепляем иммунитет ранней весной

Прежде всего, необходим совет доктора для выявления первопричины заболевания. Не надо заниматься самолечением, чтобы не ухудшить состояние здоровья.

Но есть и общие рекомендации.

Степень аллергии зависит от того, насколько засорены наши внутренние органы. Первое, о чем надо подумать, - печень и поджелудочная железа. Питание растительными продуктами облегчает работу этих органов. Старайтесь чистить свой организм от шлаков с помощью легкой пищи, придерживайтесь раздельного питания, не пренебрегайте лечением травами с разрешения доктора.

Травы могут, не только вызывать аллергию, но и лечить

Возьмите измельченную траву подорожника, корень лопуха, череду, цветы ромашки, крапиву, одуванчик – все по столовой ложке, смешайте, получиться сбор. Данный сбор заливается кипятком, выкладывается на марлю и делаем компресс для ступней на ночь.

Также хорошо помогают отвары. Например: золототысячник- 5 ст. л., зверобой - 4ст. л., корень одуванчика -3 ст. л., хвощ полевой - 2 ст. л., кукурузные рыльца - 1 ст.л., ромашка- 1 ст. л., все компоненты смешиваются, после заваривается 1 ст. л. смеси, настаивается 40 минут и пьется по 1/3 стакана 3 раза в день.

Конечно, все рецепты хороши только с разрешения врача. Комплексное лечение с правильным питанием, физическими нагрузками, чисткой организма и гармоничным отношением к себе и окружающим обязательно дают отличный результат.