Для каждой болезни - свое ароматическое масло

Артрит - используйте для ванн масла имбиря, лаванды, сосны.

Переохлаждение - арника, можжевельник, душица.

Простуда и грипп - анис, базилик, грейпфрут, лимон, липа, мирра, апельсин, перечная мята, сосна, чабрец.

Цистит - тыква, сандаловое дерево.

Сухая кожа - масло из абрикосовых косточек, авокадо, жасмин, сладкий миндаль.

Головная боль - базилик, ромашка, шалфей, розмарин, мелисса, перечная мята.

Похмелье - фенхель, перечная мята.

Воспаленная кожа - календула, ромашка, лаванда, сладкий миндаль.

Повышенная потливость - кипарис, мелисса, мята перечная.

Вегетососудистая дистония - базилик, шалфей мускатный, розмарин.

Стресс - имбирь, базилик, бергамот, кедр, лаванда.

Отпугиваем инфекцию эвкалиптом и красным вином.

А для того чтобы не дать инфекции прижиться в носоглотке, фитотерапевты советуют носить ладанку, наполненную маслом можжевельника, эвкалипта, и вдыхать пары. Вариант проще - купить в аптеке роликовый карандаш с тем же эвкалиптом и ментолом и противовоспалительный бальзам для губ с алоэ или ромашкой.