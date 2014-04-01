Для каждой болезни - свое ароматическое масло
Побороть простуду помогут и ароматические масла, которые можно купить влюбой аптеке
Артрит - используйте для ванн масла имбиря, лаванды, сосны.
Переохлаждение - арника, можжевельник, душица.
Простуда и грипп - анис, базилик, грейпфрут, лимон, липа, мирра, апельсин, перечная мята, сосна, чабрец.
Цистит - тыква, сандаловое дерево.
Сухая кожа - масло из абрикосовых косточек, авокадо, жасмин, сладкий миндаль.
Головная боль - базилик, ромашка, шалфей, розмарин, мелисса, перечная мята.
Похмелье - фенхель, перечная мята.
Воспаленная кожа - календула, ромашка, лаванда, сладкий миндаль.
Повышенная потливость - кипарис, мелисса, мята перечная.
Вегетососудистая дистония - базилик, шалфей мускатный, розмарин.
Стресс - имбирь, базилик, бергамот, кедр, лаванда.
Отпугиваем инфекцию эвкалиптом и красным вином.
А для того чтобы не дать инфекции прижиться в носоглотке, фитотерапевты советуют носить ладанку, наполненную маслом можжевельника, эвкалипта, и вдыхать пары. Вариант проще - купить в аптеке роликовый карандаш с тем же эвкалиптом и ментолом и противовоспалительный бальзам для губ с алоэ или ромашкой.