5 правил для профилактики варикоза
Варикозное расширение вен – очень неприятное заболевание. В «группу риска» попадают те, кому по роду своей деятельности приходится много стоять на ногах – продавцы, учителя
Чего не любит варикоз?
1. Медики рекомендуют для профилактики варикоза регулярно заниматься подвижными видами спорта, такими, как плавание или езда на велосипеде. Даже если вы беременны и у вас проблемы с ногами, врач поможет подобрать вам специальный комплекс упражнений.
2. Если от стояния на одном месте ноги сильно устают, в них необходимо «разогнать» кровь. Для этого можно подниматься на «цыпочки», или переминаться с ноги на ногу. Не бойтесь, что в такой позе вы будете выглядеть смешно: здоровье важнее!
3. После работы полезно отдыхать «по-американски» - задрав ноги на стол. Это улучшает отток крови в ногах и снимает напряжение. В таком положении следует находиться ежедневно не менее 5–10 мин.
4. Не помешает и регулярный контрастный душ. Резкая смена температур способствует укреплению сосудистых мышц.
5. Следует употреблять в пищу побольше цитрусовых, киви, перца, капусты и петрушки. Они богаты витамином C, укрепляющим вены.
Чего следует избегать при варикозе?
1. Носить обувь на высоком каблуке, принимать горячие ванны и загорать на солнце. Это увеличивает нагрузку на сосуды.
2. Увлекаться видами спорта, связанными с длительным стоянием на ногах или поднятием тяжестей. Футбол, волейбол, баскетбол или большой теннис при этом заболевании противопоказаны, так как предусматривают резкие движения, которые могут привести к травмам сосудов ног.
3. И, конечно, обращайте внимание на питание! Слишком жирная и калорийная пища «помогает» нам накапливать холестерин, а это – смерть для наших сосудов!