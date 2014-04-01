5 правил для профилактики варикоза

Чего не любит варикоз?

1. Медики рекомендуют для профилактики варикоза регулярно заниматься подвижными видами спорта, такими, как плавание или езда на велосипеде. Даже если вы беременны и у вас проблемы с ногами, врач поможет подобрать вам специальный комплекс упражнений.

2. Если от стояния на одном месте ноги сильно устают, в них необходимо «разогнать» кровь. Для этого можно подниматься на «цыпочки», или переминаться с ноги на ногу. Не бойтесь, что в такой позе вы будете выглядеть смешно: здоровье важнее!

3. После работы полезно отдыхать «по-американски» - задрав ноги на стол. Это улучшает отток крови в ногах и снимает напряжение. В таком положении следует находиться ежедневно не менее 5–10 мин.

4. Не помешает и регулярный контрастный душ. Резкая смена температур способствует укреплению сосудистых мышц.

5. Следует употреблять в пищу побольше цитрусовых, киви, перца, капусты и петрушки. Они богаты витамином C, укрепляющим вены.

Чего следует избегать при варикозе?

1. Носить обувь на высоком каблуке, принимать горячие ванны и загорать на солнце. Это увеличивает нагрузку на сосуды.

2. Увлекаться видами спорта, связанными с длительным стоянием на ногах или поднятием тяжестей. Футбол, волейбол, баскетбол или большой теннис при этом заболевании противопоказаны, так как предусматривают резкие движения, которые могут привести к травмам сосудов ног.

3. И, конечно, обращайте внимание на питание! Слишком жирная и калорийная пища «помогает» нам накапливать холестерин, а это – смерть для наших сосудов!