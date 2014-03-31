Международные аудиторы проверят финансовую деятельность Минздрава
14:43, 31 марта 2014Страна
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Всемирный банк выделит 450 тыс. долл. на проведение аудита финансовой и организационно-структурной деятельности Министерства здравоохранения
Фото ob-sbu.org/
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Олег Мусий на пресс-конференции.
“Проведены предварительные переговоры со Всемирным банком. Всемирный банк буквально на днях выделит средства в размере 450 тыс. дол.. на проведение аудита ведущей аудиторской компанией мира финансовой деятельности Министерства здравоохранения и организационной структурной деятельности”, - сказал министр.
По его словам, аудит продлится 1-1,5 месяца.
“После его завершения будут сделаны выводы относительно финансовых злоупотреблений в системе Минздрава, как с ними нужно бороться на организационном и институционном уровнях”, - рассказал Мусий.
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