Международные аудиторы проверят финансовую деятельность Минздрава

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Олег Мусий на пресс-конференции.

“Проведены предварительные переговоры со Всемирным банком. Всемирный банк буквально на днях выделит средства в размере 450 тыс. дол.. на проведение аудита ведущей аудиторской компанией мира финансовой деятельности Министерства здравоохранения и организационной структурной деятельности”, - сказал министр.

По его словам, аудит продлится 1-1,5 месяца.

“После его завершения будут сделаны выводы относительно финансовых злоупотреблений в системе Минздрава, как с ними нужно бороться на организационном и институционном уровнях”, - рассказал Мусий.