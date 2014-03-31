В Украину идут снег и морозы

Со вторника в Украине прогнозируется похолодание до 5-10 градусов тепла днем и 1-5 градусов ниже нуля в ночной период, а 3-4 апреля пройдут интенсивные дожди со снегом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, уже с завтрашнего дня в Украину начнет заходить холодный циклон, в связи с чем начнется снижение температуры, которое продлится по 7 апреля.

“Что касается осадков, то завтра мы их ожидаем на северо-востоке и востоке страны (Черниговская, Сумская, Харьковская области) в виде дождя с мокрым снегом. 2 апреля осадки прекратятся совсем, а 3 апреля зона осадков появится в западных областях - это небольшие и умеренные дожди. В течение 4 апреля зона осадков переместится через всю территорию Украины. Таким образом, в большинстве регионов пройдут довольно интенсивные дожди, которые будут чрезвычайно полезны для развития посеянных сельскохозяйственных культур”, - сообщил Кульбида.

Он отметил, что меньше всего дождей ожидается на крайнем севере и на юге страны - Житомирская, Киевская, Черниговская области, а также Крым.

Кульбида сообщил, что с 8 по 10 апреля ожидается довольно быстрое потепление - до 15-20 градусов, на юге - до 25 градусов.

Он ожидает, что лето этого года будет жарким - до 30-35 градусов. Относительно осадков, то, по его словам, рано давать прогнозы. В то же время Кульбида отметил, что лето ожидается ранним, пожароопасный период в регионах Украины начнется уже в конце апреля - начале мая. По его словам, можно будет ожидать уже в этот период 4-5-й класс пожароопасности.

Также Кульбида сказал, что для хорошего урожая в этом году на сегодняшний день “все складывается наилучшим образом”.