Крым в 2015 году введет обязательное медицинское страхование - Медведев

Обязательное медицинское страхование начнут вводить в Крыму с начала 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил на выездном заседании правительства России в понедельник в Симферополе.

«С начала 2015 года — система обязательного медицинского страхования», - сказал он.

Медведев заявил, что сфера здравоохранения в Крыму «заметно отстает» от российской.

«Я посетил детскую больницу. Уровень оснащения отличается от общероссийского уровня» - передал Медведев свои впечатления от Симферопольского медучреждения.

Глава правительства заявил также, что в Крыму , как и в России, будет действовать процедура бесплатного предоставления экстренной медицинской помощи. Уже в ближайшее время в регион поступят необходимые лекарства и медицинские препараты.

Кроме того, Медведев выступает за создание в Крыму Центра оказания медицинской помощи «по одному из профилей». Вероятно, это будут сердечно-сосудистые заболевания, но вопрос еще предстоит обсудить работникам здравоохранения Крыма и России.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным главы республиканской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, 1 млн 233 тыс. человек, или 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый.

27 марта Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о территориальной целостности Украины, в которой референдум, состоявшийся в Крыму, назван незаконным. Данный документ поддержали 100 государств, 11 проголосовали против, в частности, Беларусь, 58 членов Генассамблеи воздержались.