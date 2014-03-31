Украина и USAID продолжат сотрудничество в борьбе с социально опасными болезнями

Совместная проектная деятельность Минздрава Украины и Региональной миссии Агентства США по международному развитию (USAID) по вопросам борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДОМ и туберкулезом, а также развития репродуктивного здоровья будет продолжена в соответствии с новых направлений реформирования в медицинской отрасли.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в Киеве состоялась встреча министра здравоохранения Украины Олега Мусия с представителями USAID в Украине: Джедом Бартоном - директором Миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине, Беларуси и Молдове, Чарльзом Лерманом - начальником Отдела программ в сфере здравоохранения и Чарльзом Витеком - директором представительства Центра по контролю и профилактике заболеваний США в Украине.

По мнению международных представителей, направления, в которых работает миссия, являются чрезвычайно важными, и в частности, благодаря их реализации, Украина является одним из лидеров сокращения распространения эпидемии ВИЧ/СПИа и туберкулеза среди населения. Однако меры по их реализации продолжаются и требуют дальнейшего внимания со стороны нового руководства Минздрава.

Мусий поблагодарил зарубежных партнеров за поддержку, которую они осуществляют в рамках проектной деятельности в Украине уже длительное время, а также за помощь, оказанную США в лечении пострадавших во время событий на Майдане.

Он выразил надежду, что дальнейшее сотрудничество будет плодотворным, в частности, в реформировании отрасли - в системе управления охраной здоровья, системы финансирования, изменения статуса учреждений здравоохранения в направлении внедрение контрактных отношений, изменении в системе подготовки профессиональных медицинских кадров, а также усиления государственно-частного партнерства.