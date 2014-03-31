Санатории для чиновников финансировать не будут

Отменена финансовая поддержка отдельных санаторно-курортных учреждений Аппарата Верховной Рады Украины и Государственного управления делами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отмечается в сообщении, до сих пор за счет средств Государственного бюджета Украины осуществлялась финансовая поддержка подведомственных санаторно-курортных учреждений Аппарата Верховной Рады Украины (гостинично-оздоровительный комплекс "Залив", г. Скадовск Херсонской области; пансионат матери и ребенка "Таврийские зори", г. Скадовск Херсонской области; санаторный комплекс "Дюльбер", пгт Кореиз (г. Ялта) Автономной Республики Крым; санаторий "Нижняя Ореанда", г. Ялта Автономной Республики Крым), а также оказывалась финансовая поддержка ГП "Санаторий "Конча-Заспа" (г. Киев) Государственного управления делами для оплаты коммунальных услуг и энергоносителей.

В Министерстве финансов замечают, что с целью выполнения мер по экономному и рациональному использованию государственных средств изменениями в Государственный бюджет Украины на 2014 год предусмотрено уменьшение объема расходов: на финансовую поддержку санаторно-курортного комплекса Управления делами Верховной Рады Украины на 7,0 млн. гривень; на финансовую поддержку санаторно-курортных учреждений Государственного управления делами на 6,5 млн. гривень.

«Указанные учреждения должны обеспечивать свою деятельность за счет поступлений от реализации путевок», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что до сих пор работники органов законодательной, исполнительной и судебной власти согласно перечню должностей, которые определяются Верховной Радой Украины, Президентом Украины и Кабинетом министров Украины, а также соответствующие категории пенсионеров платили лишь 30% стоимости коммунальных услуг при пользовании помещениями домов отдыха Государственного управления делами (государственные дачи в Конче-Заспе и Пуще-Водице). Указанные льготы предоставлялись без учета доходов, подчеркнули в пресс-службе.

Следовательно, устанавливается плата за пользование помещениями указанных домов отдыха для соответствующих категорий должностных лиц и пенсионеров на уровне 100% расчетной платы за пользование помещениями, которая будет утверждаться Государственным управлением делами.

Установление указанной платы будет способствовать уменьшению расходной части государственного бюджета на 3,1 млн. гривень, убеждены в Минфине.