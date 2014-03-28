Р.Ахметов выделил средства семьям погибших в результате протестных акций

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде "Развитие Украины", 20 февраля учредитель фонда Ринат Ахметов выделил 20 миллионов гривен на помощь семьям погибших в результате последних событий в Украине: на киевском Майдане и в других городах страны.

Благодаря активному взаимодействию с объединением активистов «Евромайдан SOS» и другими общественными организациями Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» собрал в кротчайшие сроки самую полную информацию о семьях и их потребностях. Было принято решение помогать как семьям погибших активистов, так и семьям правоохранительных и силовых структур, при этом основной фокус фонда - на несовершеннолетних детях, детях-студентах, родителях погибших.

С целью справедливого и прозрачного распределения средств между семьями 11, 17, 20 и 26 марта фондом были инициированы и проведены первые координационные советы, в которых приняли участие 26 человек (7 - сотрудники фонда, 19 - журналисты, активисты, представители общественных организаций, правоохранительных и силовых структур). По итогам было принято решение по оказанию помощи 90 семьям. На следующей неделе (31 марта-4 апреля) будут проведены очередные заседания.

По состоянию на сегодня, первые 20 семей погибших получили финансовую помощь от Рината Ахметова. Фонд «Развитие Украины» уже перечислил 2,8 миллиона гривен (из них 0,472 миллиона – НДФЛ (налог на доход физических лиц)) 31 человеку. Это члены семей активистов, работников правоохранительных органов, которые погибли во время противостояния 18-20 февраля 2014 года.

При рассмотрении помощи Фонд Рината Ахметова исходит из принципа социальной справедливости, а также гарантирует, что выделенные средства будут направлены получателю. В семьях погибших помощь оказывается самым близким родственникам, а распределение помощи между родственниками по каждой семье принимается индивидуально.

Ранее Фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» было закуплено медицинское оборудование для пульмонологического отделения Киевской городской клинической больницы №17, где находились раненные. Стоимость оборудования составила 143 725 гривен.