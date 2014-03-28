Что такое гастрит и как его эффективно лечить

Гастрит — собирательное понятие, которое объединяет различные по происхождению и течению воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, пишет lady.tochka.net.

Хронический гастрит иногда является результатом дальнейшего развития острого гастрита, однако чаще развивается под влиянием различных неблагоприятных факторов:

повторные и длительные нарушения питания,

употребление острой и грубой пищи,

пристрастие к слишком горячей пище,

плохое разжевывание,

еда всухомятку,

употребление крепких спиртных напитков (гастрит алкогольный).

Причиной хронического гастрита могут быть качественно неполноценное питание (особенно дефицит белка, железа и витаминов), длительный бесконтрольный прием медикаментов, обладающих раздражающим действием на слизистую оболочку желудка, производственные вредности (соединения свинца, угольная, металлическая пыль и др.), действие токсинов при инфекционных заболеваниях, наследственная предрасположенность.

Очень часто хронический гастрит сочетается с другими хроническими заболеваниями органов пищеварения.

В большинстве случаев гастрит провоцирует бактерия Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Заражение обычно происходит через поцелуи, общую посуду, немытые руки. Несколько лет после заражения признаков болезни не наблюдается, но изменения в слизистой желудка уже идут.

Признаки гастрита:

тянущая боль под ложечкой после еды;

отрыжка, неприятный кислый запах изо рта;

чувство быстрого насыщения и переполнения желудка во время еды;

снижение аппетита.

Наличие хотя бы нескольких из перечисленных признаков – более чем весомый повод обратиться к доктору. Нельзя самостоятельно себе ставить диагноз "гастрит". В том числе заниматься самолечением, используя болеутоляющие средства. Под гастритом могут скрываться другие заболевания, в частности сердца. Чтобы не пойти по ложному пути, доверь свое здоровье профессионалу.

При подозрении на гастрит доктор, скорее всего, назначит фиброгастродуоденоскопию – самый точный и современный метод исследования верхних отделов пищеварительной системы. Только после того, как будут готовы результаты, проведен осмотр и изучен образ жизни пациента, врач сможет поставить диагноз "гастрит" и назначить лечение. Также обязательным будет исследование на обнаружение хеликобактер пилори.

Если гастрит хронический, также проводят исследование желудочной секреции и биопсию слизистой оболочки желудка.

Лечение гастрита включает в себя:

диету: первые 1–2 дня болезни лучше вообще воздержаться от приема пищи, разрешается только питье, затем используют щадящее питание (теплые, нежирные, пресные, протертые блюда);

лекарства, обволакивающие стенки желудка и снижающие кислотность;

антибиотики для уничтожения хеликобактера.

Лечение чаще всего проводится в домашних условиях, оно занимает 2–3 недели.

Для контроля эффективности лечения надо провести повторную гастроскопию и обследование на хеликобактер.

Больные хроническим гастритом должны находиться на диспансерном наблюдении и посещать врача не реже двух раз в год.

И только после консультации специалиста и проведения основного лечения можно добавить народные методы, в основном фитотерапию.

Фитотерапия используется с учетом особенностей течения заболевания: при повышенной кислотности помогает свежий картофельный сок (по полстакана 3 раза до еды), а при гастрите со сниженной – чага.