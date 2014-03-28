Молодая кропива очистит кровь от "зимних" шлаков

Из молодых листьев крапивы можно приготовить чрезвычайно вкусное и полезное блюдо. Листья крапивы варят на 2-3 минуты в небольшом количестве воды, процеживают, мелко режут. К тушеному в масле луку добавляют измельченную массу, воду, в которой она варилась, четверть стакана молока с ложкой муки и немного мускатного ореха. Подержать на огне 5 минут, добавить зелень петрушки, растертый с солью, зубок чеснока.

На протяжении 3-4 недель полезно употреблять и сок из листьев молодой крапивы в сочетании с соком листьев желтого осота. Это средство прекрасно нормализует обмен веществ, который страдает от весеннего "колебания", очищает кровь и весь организм от "зимних" шлаков. Ежедневно следует выпивать 3-4 ст. ложки смеси этих соков, разведенных с водой в пропорции 1:3. К тому же листья желтого осота целесообразно добавлять к зеленым салатам.