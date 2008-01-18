Ученые открыли новый вирус рака

Американские ученые открыли неизвестный ранее вирус, который, предположительно, является причиной одной из наиболее опасных форм рака кожи – рака из клеток Меркеля. Новый вирус, получивший название полиомавирус клеток Меркеля присутствует в 80% опухолей этого типа.

Клетки Меркеля располагаются в глубоких слоях эпидермиса кожи и считаются ответственными за тактильную чувствительность. Рак из клеток Меркеля является агрессивной злокачественной опухолью кожи, поражающей преимущественно пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом, в частности больных СПИДом, а также перенесших трансплантацию органа. Причина заболевания неизвестна.

Ученые из Института рака при Университете Питтсбурга исследовали образцы тканей опухоли из клеток Меркеля и обнаружили чужеродную ДНК, интегрированную в собственный геном опухоли. Руководитель исследования Патрик Мур и его коллеги определили, что ДНК принадлежит неизвестному ранее вирусу из рода полиомавирусов. Этот вирус удалось выделить из 80% образцов ткани раковой опухоли из клеток Меркеля и из 8% контрольных образцов тканей, взятых из различных участков тела здоровых людей.

По мнению ученых, вирус может являться одним из основных факторов, провоцирующих рост опухоли. Они предполагают, что вирус может синтезировать белок, способствующий росту опухоли, либо воздействовать на ген, сдерживающий рост опухоли.

«Полученные нами данные могут стать основой для диагностического теста или привести к созданию вакцины, которая поможет в лечении болезни и ее профилактике», - сообщил Патрик Мур. Между тем, ученый отметил, что их данные не являются окончательными и нуждаются в дополнительном подтверждении.

В США ежегодно диагностируется около 1,5 тысяч случаев рака кожи Меркеля, причем в последние десятилетия наблюдается заметный рост заболеваемости. Рак кожи Меркеля быстро метастазирует. Около двух третей пациентов умирают в течение пяти лет после установления диагноза.

Сегодня